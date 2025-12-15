Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa
Tremenda final de Argentino, que derrotó nada menos que a Boca y se coronó en la primera división masculina del fútbol playa de la AFA.
15 de diciembre 2025·20:59hs
Argentino se consagró de nuevo campeón del torneo de primera división de la AFA de fútbol playa, al derrotar a Boca por 3 a 1 en la final. El partido se jugó en la tarde de este domingo, en la cancha del predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino, en la localidad de Ezeiza.
Nahuel Cipoletta marcó el primer gol sobre los 3 minutos de primero de los tres tiempos de 12', con una gran mediachilena, tras asistencia de cabeza de Lucas Ponzetti. La jugada nació en el saque de arco del venezolano Hengelbert Prado, una de las figuras salaítas.
Argentino extendió la diferencia al inicio del segundo período con un tiro libre desde campo propio de nuevo de Cipoletta. Y enseguida descontó Boca por la misma vía a través de Nahuel Torres, que jugó su primera final de fútbol playa, por lo que el resultado estuvo abierto hasta cerca del final.
Es que recién a falta de dos minutos, Argentino aseguró la victoria luego de una contra y un muy buen remate de emboquillada, de espaldas al arco, de Ponzetti.
Fue 3 a 1 y celebración de Argentino, que así retuvo la corona, ya que los salaítos eran los campeones vigentes. De hecho, van a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Y como si esto fuera poco, los salaítos dirigidos por Maximiliano Ponzetti, fueron campeones invictos.
Lucas Ponzetti, el goleador Salaíto
“La sensaciones que me deja haber logrado esta consagración es que fue un premio a la dedicación, al profesionalismo y al trabajo serio que le dedicamos durante todos los años que estamos en el proyecto del club, tanto de cuerpo técnico como de jugadores. No es casualidad estar invictos por dos años y eso se lo debemos al nivel grupal que tenemos y a la calidad humana de las personas que forman parte de este plantel”, dijo Lucas Ponzetti.
Maximiliano Ponzetti (DT)
Por su parte el DT Maximiliano Ponzetti expresó: “La sensación es de felicidad plena. Con el paso de las horas uno empieza a dimensionar y valorar todo el proceso que implicó lograr este bicampeonato invicto, con casi cincuenta partidos ganados de manera consecutiva. Tengo el privilegio de dirigir a los mejores, no solo por la calidad con la que juegan, sino por la manera en la que se brindan al máximo todos los días. Y quiero destacar el gran aporte de la Fundación 11 de Octubre, que nos brinda todo para que los chicos tengan las mejores condiciones, y al Balneario La Florida y todo su staff, que son quienes nos brindan la mejor cancha del país para poder entrenarnos”, cerró muy feliz el técnico bicampeón.
