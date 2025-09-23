La Capital | Economía | liquidación

El gobierno espera que la liquidación del campo dará "solidez" al programa económico

Funcionarios del equipo económico explicaron en Rosario los alcances del decreto que baja a cero las retenciones hasta fin de octubre. Descartaron una extensión y evitaron dimensionar su impacto fiscal. "Ante las dificultades, bajamos impuestos", dijeron

23 de septiembre 2025 · 17:20hs
Javier Cervio

Foto Marcelo Bustamante.

Javier Cervio, Bolsa de Comercio. Martin Vahutier, director del Banco de Inversión y comercio Exterior. Juan Paso, Agencia de control Aduanero y Pablo Lavigne, Secretario de coordinación de Producción de la Nación

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Pazo, aseguró que el campo tiene stock suficiente para liquidar u$s 7 mil millones en el corto plazo y asegurar de esa manera “la solidez del programa económico”. El funcionario relativizó al mismo tiempo describir el impacto fiscal de la medida tomada el lunes ya que “generará más actividad en el interior y más recaudación”. También ratificó que la medida tiene el 31 de octubre como fecha límite.

El titular de la agencia de recaudación participó de un panel especial del seminario anual de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) que se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario. Viajó especialmente a Rosario junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y el director del Bice, Martín Vauthier, para explicar detalles del decreto que bajó las retenciones a la exportación de granos, subproductos y carnes bovina y aviar hasta las elecciones o hasta que se junten u$s 7 mil millones. El cupo, explicaron, obedece a que se ajusta al cálculo que tienen sobre el valor del stock que queda en manos de los empresarios agropecuarios correspondiente sal ciclo comercial 2025/26.

Operaciones futuras

De todos modos, explicó Pazo, la promo fiscal del gobierno no se limita al stock sino que permite incluir el adelanto de exportaciones de producción futura. “Eso forma parte de un acuerdo entre privados”, dijo el funcionario ante la pregunta del público. También remitió a la esfera de las decisiones privadas la pregunta que le hicieron en la rueda de prensa sobre los pequeños y medianos productores que ya vendieron la cosecha y no pueden acceder al beneficio.

El titular del Arca evitó dar un número de impacto fiscal de la medida ya que, aseguró, aseguró que generará más inversión y más actividad en el sector, lo que redundará al final del camino en mayor recaudación.

En sintonía se expresó Martín Vauthier, director del Bice y encargado de subrayar la importancia de la baja a cero de las retenciones en este momento. “Busca reforzar la credibilidad del programa económico con una medida que va en línea con los que venimos haciendo, que es bajar impuesto”, dijo.

Pazo reforzó la idea al asegurar que “ante una situación de dificultad, que es netamente política, este gobierno decide bajar impuestos y no poner cepos”.

Reforzar el plan

La nueva edición del “dólar agro” fue anunciada luego de una semana en la que el valor del dólar se disparó, al igual que el riesgo país, en medio de una corrida sostenida y generalizada. Los funcionarios del equipo económico atribuyen esta crisis solamente a una cuestión política. Pablo Lavigne, titular del área de Producción, culpó al “ataque de la oposición al equilibrio fiscal” por la inestabilidad.

Vauthier defendió la política económica y el saneamiento del Banco Central. Pero aseguró que la liquidación de u$s 7 mil millones por parte del agoro permitirá aumentar la oferta de divisas en el mercado, reforzar el balance de la autoridad monetaria y reducir el riesgo país.

En rueda de prensa, los funcionarios relativizaron el impacto de la baja de retenciones en los costos de producción de los empresarios que utilizan los granos como insumos. Y aseguraron que, en el caso de agroquímicos y fertilizantes, los precios se mantuvieron. Al mismo tiempo descartaron que la mayor oferta vaya a generar una baja de precios.

Fecha límite

En el primer día de operaciones luego de conocida la medida, el precio de la soja subió fuerte en el mercado, y de atrás le siguieron el maíz y el trigo. fuentes de la Bolsa explciaron que se calzaron muchas operaciones con compra de insumos, lo que indicaría un aumento en la intención de siembra de cara a la cosecha gruesa.

Los funcionarios del equipo económico que viajaron a Rosario para explicar los alcances del decreto evitaron vincular directamente la sorpresiva decisión de suspender las retenciones con la urgencia. “Trabajamos sistemáticamente para bajar impuestos al campo, que es el sector al que más le presentamos atencion”, aseguraron. Y descartaron, al menos por ahora, que la medida se vaya a extender más allá del 31 de octubre.

