Compras en Shein, Temu y Amazon: Arca solicita confirmar la recepción de los pedidos

También se amplió el valor máximo por envío de USD 1.000 a USD 3.000. El paso a paso del nuevo trámite de la agencia aduanera

28 de octubre 2025 · 11:03hs
Arca implementa un nuevo paso en las compras en Shein

Arca implementa un nuevo paso en las compras en Shein, Temu, Amazon y otras plataformas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) lanzó nuevos requerimientos para las compras en plataformas internacionales, como Shein y Temu, Amazon y AliExpress, algunas de las más populares en Argentina. Las medidas buscan ordenar los envíos y evitar demoras.

En particular, la entidad agregó un paso adicional a las compras en plataformas como Shein y Temu. Aunque ahora ya no es necesario realizar una declaración privada, la agencia de control aduanero solicita que los usuarios que realicen este tipo de adquisiciones por plataformas extranjeras confirmen la recepción de los pedidos en el sistema de Arca. Esto busca agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes en futuras compras.

En la misma línea, Arca amplió los límites de valores máximos por envío, pasando de USD 1.000 a USD 3.000. Además, se aumentó el peso máximo por paquete, que ahora puede llegar hasta los 50 kg.

El trámite de Arca para las compras en plataformas internacionales

Si bien la declaración jurada ya no es obligatoria, los compradores que reciban paquetes del exterior deben confirmar su recepción en el sistema Arca.

El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Acceder a la sección "Envíos Postales Internacionales".
  • Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.
  • Validar la recepción dentro de los 30 días corridos siguientes a la entrega.

El problema de no realizar este trámite, es que el sistema bloqueará nuevos envíos hasta que se regularice la situación. Este medida busca agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes en futuras compras.

Las condiciones de Arca para compras en el exterior

La siguiente condiciones aplican a todas las plataformas de comercio electrónico, como Shein, Temu, Amazon y AliExpress, entre otras:

  • Valor máximo del pedido: USD 3.000 por envío.
  • Cantidad de envíos: 5 envíos por año
  • Peso del paquete: Hasta 50 kilogramos.
  • Cantidad de unidades: 3 unidades como máximo del mismo producto.
  • Precio máximo por producto: para no pagar aranceles, cada producto debe costar máximo USD 400.
  • Destino del producto: Uso personal exclusivo, sin fines comerciales.

Si un envío supera alguno de estos límites, Arca puede solicitar documentación adicional o aplicar aranceles, lo que retrasaría la entrega o podría implicar un gasto extra al comprador.

