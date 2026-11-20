El presidente de la Corte Suprema provincial, que a fin de mes se retirará del Poder Judicial, recibió un reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo histórico con la institución, de la que fue egresado y docente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez , fue homenajeado este viernes por las autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en reconocimiento a su trayectoria y a su histórica vinculación con la casa de estudios, de la que fue egresado y docente .

La ceremonia se realizó en la Sala de Rectorado de la Universidad y fue encabezada por el rector, Eugenio De Palma, con el acompañamiento de Rubén Weder , ministro de la Corte provincial.

Participaron, además, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Magín Ferrer; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Alesandria; la vicedecana Alejandra Peresutti; la secretaria académica María José Veglia; el secretario de Ciencia, Técnica y Extensión, Juan Pablo Jullier; el asistente técnico Darío Miguel; la secretaria de Internacionalización, María Luisa Gutiérrez Peart; la exdefensora pública y exconvencional constituyente Jaquelina Balangione y la exdecana Zully Degano .

Durante el acto, De Palma entregó a Gutiérrez la Medalla de la Universidad, distinción que rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe, patrona de la institución .

El encuentro constituyó, además, una oportunidad para intercambiar perspectivas sobre distintos proyectos académicos vinculados al Poder Judicial y para destacar la permanente colaboración de Gutiérrez con la Facultad de Derecho y Ciencia Política y con la Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, se coincidió en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre el ámbito académico y las instituciones del sistema de justicia, promoviendo espacios de formación, investigación y extensión que contribuyan al desarrollo de profesionales comprometidos con los valores democráticos y el servicio público.