Donda: "Cristina fue una oportunidad perdida para la Argentina"

La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda remarcó ayer que no se imagina "compartiendo un espacio" electoral con la ex presidenta Cristina Kirchner y consideró que la líder de Unidad Ciudadana "representa una oportunidad perdida para el país".

"La verdad es que yo hoy no me imagino compartiendo un espacio político con una mujer que representa una oportunidad perdida para nuestro país. Ese proceso político fue una oportunidad perdida, porque la Argentina creció a tasas chinas y perdimos la oportunidad de construir un país más justo: seguimos teniendo un 30 por ciento de pobreza, y eso es resultado de una mala administración, de confundir asistencialismo con modificación del sistema productivo", explicó la legisladora.

En diálogo con Radio Milenium, aclaró que no considera que no se haya hecho nada bueno durante el kirchnerismo, y puso como ejemplo la ampliación de las jubilaciones, pero afirmó que "no se discutieron los pilares básicos del modelo neoliberal".

"Aún teniendo correlación de fuerza, no lo hicieron; no discutieron el modelo productivo. Durante el kirchnerismo seguimos siendo un país exportador de materias primas para traer manufacturas de afuera. El sistema financiero no se discutió, no discutimos la renta a los sectores financieros", cuestionó.

Respecto al vínculo político que tiene con el Frente Renovador de Sergio Massa, la referente de Libres del Sur aseguró que "fue difícil" consolidar un proyecto político común por su mirada "más dura" respecto a la inseguridad.

Sin embargo, señaló que es consciente de que "no hay posibilidades de llegar al gobierno sin una alianza donde se incluyan sectores del peronismo".

Para Donda, luego de la "represión de diciembre" en las inmediaciones del Congreso cuando se discutía la reforma previsional hubo un "punto de inflexión" que dejó atrás la "profundización de la grieta kirchnerismo-macrismo" y que derivó, por ejemplo, en que se diera luz verde al debate sobre discutir una ley que despenalizara el aborto.

"Fue un momento de inflexión donde ellos no casualmente recurren a otra estrategia política. Hasta ese momento la estrategia era profundizar la grieta kirchnerismo-macrismo, y quienes estábamos en el medio parecía que no existíamos; la famosa "Corea del centro", donde me incluyo. Yo no estoy en el Club del Helicóptero, estoy en Corea del Centro", aclaró.