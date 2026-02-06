La construcción mostró cifra positivas, pero sigue el pesimismo empresario

El sector registró un rebote del 3,8% en diciembre respecto de noviembre y cerró 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%

La construcción registró un rebote del 3,8% en diciembre respecto de noviembre y cerró 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3% , según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual confirmó una leve recuperación hacia el final del año, aunque con señales mixtas en los distintos indicadores del sector.

En materia de empleo , los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron en noviembre de 2025 los 388.472, lo que representa una suba interanual del 2,9% frente al mismo mes de 2024. A su vez, la superficie autorizada por los permisos de edificación totalizó 1.338.203 metros cuadrados, con un incremento interanual del 13,6%, un indicador que suele anticipar la dinámica futura de la actividad.

Sin embargo, el comportamiento de los insumos para la construcción mostró un panorama más heterogéneo . En el desglose de compras, predominó la tendencia a la baja , con algunas excepciones puntuales. Las mayores subas se verificaron en artículos sanitarios de cerámica (+40%), en el rubro “resto” —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción — (+31,9%), y en hierro redondo y aceros para la construcción (+29,7%).

En contraste, se registraron caídas significativas en otros insumos clave, como ladrillos huecos (-20,7%), mosaicos graníticos y calcáreos (-15,1%), yeso (-12,3%) y pisos y revestimientos cerámicos (-11,1%), lo que refleja un nivel de actividad todavía dispar y concentrado en determinados segmentos.

La mirada para el 2026

Más allá de la mejora estadística del cierre del año, el clima empresario sigue siendo cauto. De acuerdo con la encuesta cualitativa de la construcción que el Indec realiza entre grandes empresas del sector, prevalece el escepticismo respecto de una recuperación significativa en el corto plazo.

Entre las firmas dedicadas a la obra privada, el 65% considera que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios durante el primer trimestre de 2026, mientras que sólo el 22% espera una mejora. El panorama es similar entre las empresas enfocadas en la obra pública: el 59,6% estima que la actividad no variará entre enero y marzo de este año, y apenas el 19,1% proyecta un aumento.

Entre el reducido grupo de empresas que se muestran más optimistas, las expectativas se apoyan principalmente en una eventual recuperación de la actividad económica, señalada por el 28,7% de los encuestados, y en la estabilidad de los precios, mencionada por el 15,2%.