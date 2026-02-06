Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Gastón Avila fue parte de la delegación canalla que se instaló en Mar del Plata para enfrentar el sábado a Aldosivi. Iría al banco en su vuelta a Central.

Festejo de los jugadores de Central. Quieren repetir en Mar del Plata, la buena performance de visitante que tuvieron ante Racing.

Central ya está en Mar del Plata a la espera del partido de este sábado, a las 17, ante Aldosivi . Y viajó con novedades, de jugadores y para los hinchas. Dos de los refuerzos al menor irán al banco por primera vez y el Tiburón decidió vender entradas no socios, por lo que algún canalla podría llegarse al Minella.

El plantel canalla emprendió el vuelo desde Fisherton a las 19.20 con varias novedades. Entre ellas, la presencia de dos de los refuerzos que hasta ahora no habían ido ni al banco: Gastón Ávila y Guillermo Pol Fernández.

En tanto, los juveniles Alvaro Güich (zaguero de 16 años) y Pablo Giaccone, ya fueron al banco de suplentes en todos los encuentros (el hermano de Lautaro no lo hizo en el primero ante Belgrano, pero no entraron.

Los titulares y suplentes en Central

Los 11 posibles titulares serían Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Gaspar Duarte; Alejo Veliz.

Mientras que al banco irían: Jorge Broun, Álvaro Güich, Gastón Ávila, Agustín Sandez, Federico Navarro, Pol Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Julián Fernández, Maximiliano Lovera, Pablo Giaccone y Enzo Copetti.

Las entradas en Mar del Plata y para Copa Argentina

Aunque no se permiten hinchas visitantes, Aldosivi puso a la venta entradas para no socios, con un costo de 40 mil pesos la popular y 50 mil las plateas. Eso sí, aclaran que no se puede llevar ninguna indumentaria o accesorio identificado con otro club.

Para los que quieran estar mañana en el Minella, hay entradas para no socios. No se puede ingresar al estadio con nada que te identifique como hincha de Rosario Central. La popular cuesta 40 mil pesos y la platea 50 mil.

En tanto, Central también lanzó la venta de entradas para el partido de Copa Argentina, del miércoles próximo ante Sportivo Belgrano de San Francisco en cancha de Unión. Serán más caras que en Mar del Plata: 50 mil la popular y 70 mil la platea.

Se venden martes (13 a 20) y miércoles (10 a 15) de manera presencial. No se aclaró cuántas habrá disponibles.