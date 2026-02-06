Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Las representantes de la Asociación Rosarina disputarán desde el domingo la Copa Federación 2026, del que participan 24 clubes en el femenino

Copa Federación 2026. Las verdolagas del Viaducto disputarán por primera vez el torneo provincial representando al fútbol femenino de la Rosarina. En el debut visita a Racing de Teodelina.

Copa Federación 2026. El equipo femenino de Mitre de Pérez sale a representar a su ciudad y a la Asociación Rosarina de Fútbol

Los equipos de Morning Star y Mitre de Pérez , representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol , salen a escena este domingo en el arranque de la Copa Federación Santafesina 2026 de fútbol femenino . Ambos clubes integran la Zona 5 junto a los equipos de la Liga Venadense, Sacachispa FC y Racing de Teodelina.

Al igual que el certamen provincial masculino, que arrancó el 24 de enero, el torneo el femenino dará comienzo este fin de semana y, de los clubes de la Rosarina, uno será local (Mitre) y el otro visitante (Morning Star) en el debut.

En la ciudad de Pérez, el equipo tricolor, de gran campaña en 2025, será local ante Sacachispas FC a partir de las 18. Por su parte, las chicas del Viaducto viajarán a Teodelina para enfrentar a Racing de esa localidad a partir de las 19.30.

El fútbol femenino de Santa Fe comienza la competencia con la participación de 24 equipos de la provincia. En la primera etapa clasificatoria, el formato estará compuesto por seis zonas de cuatro conjuntos cada una.

En la instancia inicial pasarán a la siguiente ronda los 6 primeros de cada grupo y los dos mejores segundos, para completar los ocho clubes que disputarán los octavos de final.

Plantel de Mitre de Pérez

Joana González, Sonlage Menotti, Agustina Herrera, Analía Arostegui, Noelia Castro, Camila Leones, Caren Niz, Ambar Jara, Jaquelina y Melina Coria, Victoria Almirón, Victoria Tejeda, Micaela Salguero, Candela Cabrera, Emiliana Mamani Yorruri, Claribel Flores, Estefanía Sánchez, Ana Bogado, Mabel Velázquez Garay, Julieta Martínez, Lucida Logiudice, Agustina Avila, Morena Aguilar, Sofia Ricci, Cristian Feria, Gloria Ríos, Mariana López González, Anabella Castillo y Antonella Medina.

Cuerpo técnico: Mario Silva (DT), Maximiliano Aguero (Ayudante) y Juan Mercado (preparador físico). Brenda Guiga (delegada).

“Desde Mitre afrontamos esta participación en la Copa Federación con orgullo y entusiasmo, habíamos participado en la edición 2023 con un muy buen desempeño. Es una gran oportunidad para seguir demostrando el crecimiento del fútbol femenino de Rosario y, al mismo tiempo, este torneo refleja el trabajo que venimos realizando junto al cuerpo técnico para fortalecer al equipo, apostando a la formación, el compromiso y el sentido de pertenencia. Nuestro objetivo es representar al club, a la ARF y a la ciudad de Pérez de la mejor manera, no solo desde lo competitivo, sino también promoviendo valores y brindando oportunidades para que cada vez más chicas se sumen a este proyecto”, dijo Brenda Guiga

Morning Femenina Copa Federación 2026. Las verdolagas del Viaducto disputarán por primera vez el torneo provincial representando al fútbol femenino de la Rosarina. En el debut visita a Racing de Teodelina.

Plantel de Morning Star

Patricia Castañeda, María Fiorella Urquieta, Maia Sol Cavo, María Belén Fraga,Gisela Paola Galarza, Zaida Nair Butigue, Joana Esther Galarza, Iara Belén Díaz, Victoria Gauto, Martina Tissandie, Lucila Sausedo, María Riandello, Azul Amerella Peñaloza, Brisa Gallo, Antonella Fabi, Joana Córdoba, Silvina Díaz, Estefanía Ibarra, Silvia Gómez, Micaela Lucia, Valentina Carletti, Katerina Ferrer, Epifanía Ríos, Daiana Ariza y Lara Díaz Delfino.

Cuerpo técnico: Luciano Aníbal Gómez (DT), Jacobo Ezequiel Jaitt (ayudante de campo) y María Scapelletta (coordinadora).

“Es un gran desafío esta copa, porque es un poco demostrar todo lo que venimos trabajando hace tantos años. Por primera vez tenemos un plantel integrado por jugadoras históricas del club, que están desde el inicio, junto con juveniles que hicieron las inferiores. Es poder tener la experiencia de competir con otras ligas, con el esfuerzo que eso conlleva. Hace que los lazos se hagan mas fuertes, tener un objetivo en común tan importante hace que el grupo se fortalezca, desde las jugadores, el cuerpo técnico y la institución en general”, confió María Scapelletta de Morning.

Programa de partidos 1ª fecha

Def. de la Costa Avellaneda v. Ex Alumnos de San Antonio Oblligado, Ocampo Fábrica v. Racing Club Reconquista, Ferro Dho S Cristobal v. Libertad San Jerónimo Norte, 9 de Julio de Rafaela v. Coliseo de Santa Fe,Santa Catalina v. Colón Santa Fe, Trebolense v. Argentino, Totoras Jrs v. Def. Barrio Villa, Tirando Paredes de San Lorenzo v. Belgrano de Serodino,Juventud Pueyrredon v. Matienzo de Pujato, Argentino Firmat v. Sp. Rivadavia