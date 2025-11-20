La Capital | Política | Legislatura

Denuncia trucha, fiscal santafesino en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos

El fiscal rosarino Diego Rodríguez y Barros cumple tareas en San Jorge y es investigado por falsear el robo de sus cubiertas para cobrarle al seguro. El próximo jueves se decidirá sobre su futuro en el cargo

20 de noviembre 2025 · 17:11hs
La Legislatura provincial se reunirá para decidir si suspenden al fiscal acusado de realizar una denuncia falsa. 

Foto: Archivo / La Capital.

La Legislatura provincial se reunirá para decidir si suspenden al fiscal acusado de realizar una denuncia falsa. 

La Legislatura provincial se reunirá el próximo jueves 27 de noviembre para decidir si suspende al fiscal que cumple tareas en San Jorge Diego Rodríguez y Barros tras ser investigado penalmente por una supuesta denuncia falsa de robo de neumáticos para cobrarle al seguro.

Rodríguez y Barros es fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en San Jorge y es acusado de haber realizado una falsa denuncia. Según se supo, el funcionario llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino pero posteriormente trascendió que había radicado una denuncia al seguro por el robo de dos neumáticos.

Ahora la situación institucional del fiscal llegará a la Legislatura provincial el próximo jueves a pedido de la Comisión Bicameral de Acuerdo. Allí se celebrará una Sesión Conjunta de diputados y senadores para votar una posible suspensión provisoria.

Asimismo, Rodríguez y Barros, que asumió como fiscal adjunto el 19 de septiembre de 2023 y que el 23 de septiembre último juró bajo la nueva Constitución, presentó un recurso de amparo en el Juzgado de Distrito en lo Civil en turno, solicitando la inmediata suspensión de todo tratamiento legislativo vinculado a una eventual sanción o destitución.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, el fiscal afirmó que "no es cierto lo que se está diciendo" y apuntó: "No sucedió una falsa denuncia. No hubo un choque. Eso es lo que dicen, pero no lo que sucedió”.

>>Leer más: Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

"El fiscal dio dos versiones de lo ocurrido"

La diputada provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini, integra la bicameral y este martes brindó detalles de la denuncia. “Leandro Mai, el auditor del MPA, presentó un dictamen en el que se acusa al fiscal de la localidad de San Jorge, porque en principio llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino, pero luego en la Fiscalía se enteraron que había radicado una denuncia al seguro por el robo dos neumáticos”, dijo la legisladora.

En declaraciones a LT8, la diputada del socialismo sostuvo: “Si eso se comprueba es un hecho grave. Estamos dando ingreso al procedimiento disciplinario en la comisión de Acuerdos como corresponde. Al parecer (el fiscal) dio dos versiones de lo ocurrido. No puedo asegurarlo porque estamos en pleno proceso de investigación”.

“Lo que indica el escrito del auditor del MPA es que en un primer momento el fiscal alegó haber llegado tarde a una audiencia, porque había roto el neumático por un pozo y luego presentó una denuncia en la compañía de seguros porque le habían robado dos neumáticos”, precisó Cattalini.

Qué dice la denuncia

La diputada agregó que “hay una investigación preliminar del auditor, donde figuran diversos testimonios y donde hay una queja del seguro diciendo que no hay ningún indicio de que se haya comprobado un robo. Eso será un eje de la investigación. Vamos a iniciar el procedimiento de acuerdo con lo que manda la ley hasta que la Legislatura sancione un régimen disciplinario tal como lo establece la Constitución sancionada este año”.

“Si la denuncia se comprueba, es un hecho gravísimo. No tiene que ver con el simple robo de un neumático, sino con la actitud de un funcionario público, en este caso un fiscal que es el encargado de investigar a personas y que estaría cometiendo un delito. Es un muy mal ejemplo hacia la sociedad y hacia tantas personas que merecen respeto institucional. Creo que esto habla de un mal de época. Parece que todo vale lo mismo y los funcionarios públicos tenemos otras responsabilidades, y no todo vale lo mismo”, subrayó

Noticias relacionadas
Patricia Bullrich en Rosario junto a Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Juan Pedro Aleart.  

"Edición limitada": Bullrich firma DNIs por una semana y lo publicitó en las redes sociales

Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Mauricio DAlessandro, el abogado de Diego Spagnuolo

Habló el abogado de Diego Spagnuolo: "Los audios están editados con inteligencia artificial"

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos
Política

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales
Ovación

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Policiales
Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella