Denuncia trucha, fiscal santafesino en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos

El fiscal rosarino Diego Rodríguez y Barros cumple tareas en San Jorge y es investigado por falsear el robo de sus cubiertas para cobrarle al seguro. El próximo jueves se decidirá sobre su futuro en el cargo

La Legislatura provincial se reunirá el próximo jueves 27 de noviembre para decidir si suspende al fiscal que cumple tareas en San Jorge Diego Rodríguez y Barros tras ser investigado penalmente por una supuesta denuncia falsa de robo de neumáticos para cobrarle al seguro.

Rodríguez y Barros es fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en San Jorge y es acusado de haber realizado una falsa denuncia. Según se supo, el funcionario llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino pero posteriormente trascendió que había radicado una denuncia al seguro por el robo de dos neumáticos.

Ahora la situación institucional del fiscal llegará a la Legislatura provincial el próximo jueves a pedido de la Comisión Bicameral de Acuerdo. Allí se celebrará una Sesión Conjunta de diputados y senadores para votar una posible suspensión provisoria.

Asimismo, Rodríguez y Barros, que asumió como fiscal adjunto el 19 de septiembre de 2023 y que el 23 de septiembre último juró bajo la nueva Constitución, presentó un recurso de amparo en el Juzgado de Distrito en lo Civil en turno, solicitando la inmediata suspensión de todo tratamiento legislativo vinculado a una eventual sanción o destitución.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, el fiscal afirmó que "no es cierto lo que se está diciendo" y apuntó: "No sucedió una falsa denuncia. No hubo un choque. Eso es lo que dicen, pero no lo que sucedió”.

"El fiscal dio dos versiones de lo ocurrido"

La diputada provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini, integra la bicameral y este martes brindó detalles de la denuncia. “Leandro Mai, el auditor del MPA, presentó un dictamen en el que se acusa al fiscal de la localidad de San Jorge, porque en principio llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino, pero luego en la Fiscalía se enteraron que había radicado una denuncia al seguro por el robo dos neumáticos”, dijo la legisladora.

En declaraciones a LT8, la diputada del socialismo sostuvo: “Si eso se comprueba es un hecho grave. Estamos dando ingreso al procedimiento disciplinario en la comisión de Acuerdos como corresponde. Al parecer (el fiscal) dio dos versiones de lo ocurrido. No puedo asegurarlo porque estamos en pleno proceso de investigación”.

“Lo que indica el escrito del auditor del MPA es que en un primer momento el fiscal alegó haber llegado tarde a una audiencia, porque había roto el neumático por un pozo y luego presentó una denuncia en la compañía de seguros porque le habían robado dos neumáticos”, precisó Cattalini.

Qué dice la denuncia

La diputada agregó que “hay una investigación preliminar del auditor, donde figuran diversos testimonios y donde hay una queja del seguro diciendo que no hay ningún indicio de que se haya comprobado un robo. Eso será un eje de la investigación. Vamos a iniciar el procedimiento de acuerdo con lo que manda la ley hasta que la Legislatura sancione un régimen disciplinario tal como lo establece la Constitución sancionada este año”.

“Si la denuncia se comprueba, es un hecho gravísimo. No tiene que ver con el simple robo de un neumático, sino con la actitud de un funcionario público, en este caso un fiscal que es el encargado de investigar a personas y que estaría cometiendo un delito. Es un muy mal ejemplo hacia la sociedad y hacia tantas personas que merecen respeto institucional. Creo que esto habla de un mal de época. Parece que todo vale lo mismo y los funcionarios públicos tenemos otras responsabilidades, y no todo vale lo mismo”, subrayó