Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en la Casa Rosada y lo distinguió con la Orden de Mayo

El tenor interpretó dos canciones en un encuentro íntimo en el que estuvieron diferentes funcionarios del gobierno libertario

El presidente Javier Milei recibió al tenor italiano Andrea Bocelli en la Casa Rosada , durante la visita del artista a Buenos Aires para brindar una serie de conciertos que incluyeron una presentación en el Teatro Colón y otra en el Hipódromo de San Isidro.

El mandatario, fanático de la ópera internacional, conversó con el cantante y destacó la trayectoria del tenor, considerado una de las artistas más destacados de la música clásica contemporánea.

Durante el encuentro, el presidente argentino le entregó a Bocelli la Orden de Mayo . La locutora del acto afirmó que la distinción “simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones del país”.

“Viví este momento como si fuera un sueño”, expresó el tenor tras recibir la medalla en el Salón Blanco. “Nunca imaginé que un día recibiría un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos de corazón, demostrándoles mi agradecimiento. Aprovecho en este momento para agradecer a todo el público que me recibió tan afectuosamente en Argentina. Espero volver pronto", sostuvo el artista.

Embed El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

Para finalizar su participación en el evento, el tenor ofreció un breve recital para los funcionarios presentes. Interpretó una versión en piano del tango “Por una cabeza” y cerró con “Bésame mucho”, que recibió la ovación de todo el público.

La visita de Andrea Bocelli en Argentina

En el marco de su regreso al país, Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a cantar “Vivo per lei” durante su show en el Hipódromo de San Isidro. La artista rosarina se emocionó en el escenario y no contuvo las lágrimas mientras interpretaba la canción junto a una orquesta sinfónica.

Luego de 11 años de espera, el histórico tenor volvió a cautivar con su imponente voz los escenarios argentinos. La cantante agradeció la invitación a formar parte de la función y llenó de elogios al italiano: “Gracias. Emocionada y feliz es poco, maestro”.

Tras finalizar su paso por el país, Bocelli continuará su gira por Sudamérica en San Pablo, Brasil, donde se presentará los días 21 y 22 de noviembre.