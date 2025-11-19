La Capital | Política | Milei

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

El presidente sostuvo que tiene el “mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio” y aseguró que se dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”

19 de noviembre 2025 · 20:38hs
El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Foto: Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Con el envión del triunfo en las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei aseguró este miércoles que el gobierno es hoy “incontestable” y reclamó “la participación activa” de empresarios y exponentes del sector privado. “Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, auguró.

“Esto no había pasado antes. Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político”, señaló Milei en el nuevo edificio de la Corporación América, el grupo en el que trabajó como economista antes de saltar a la política.

“Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años”.

En este sentido, sostuvo que ahora dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”.

Milei, contra el "chamanismo económico"

Según Milei, el gobierno recibió en las elecciones de medio término el “mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio” en lo que será la segunda etapa de su administración.

“Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, manifestó Milei, al tiempo que reclamó la “participación activa” de empresarios y exponentes del sector privado “para sacar al país adelante”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1991280390951125174&partner=&hide_thread=false

“Lo que mantuvo trabada a la Argentina durante tanto tiempo fueron las ideas anticrecimiento. La política se revolvía sobre un chamanismo económico cuya propuesta era emitir dinero y frenar la inflación con la danza de la lluvia”, acusó Milei.

“El futuro de la Argentina depende de que esas ideas no vuelva a conquistar el ideario popular. El socialismo no puede frenar en seco el crecimiento. Ahora estamos ingresando en un círculo virtuoso donde crecimiento económico y batalla cultural se retroalimentan. La mejora en la calidad de vida afianza votantes y profundiza el crecimiento económico”, planteó Milei.

Y al respecto sentenció: “En octubre cruzamos el rubicón de este proceso y ya no hay vuelta atrás”.

Tasas argentinas

En el nuevo edificio del grupo encabezado por Eduardo Eurnekián, Milei se mostró optimista sobre el futuro de la economía argentina.

Tanto es así, que el presidente utilizó la popular frase “crecer a tasas chinas” para reformularla y hablar de la Argentina: “No podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Además, Milei dejó entrever que si se repite el apoyo en las urnas podría ser reelegido con comodidad en 2027. “Fue 41 a 24. Eso se llama primera vuelta. Eso abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza. No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas”, resaltó.

La Libertad Avanza, en expansión

El presidente Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien se ubicó en primera fila junto a Eurnekián.

El jefe de Estado reiteró su reconocimiento al mérito de su hermana como estratega política del año electoral que terminó con un notable crecimiento parlamentario de La Libertad Avanza.

>> Leer más: Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Hoy el partido que ambos lideran tiene representación en las 24 provincias del país y con incorporaciones al bloque violeta y desprendimientos del bloque de Unión por la Patria la bancada oficialista podría convertirse en la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Noticias relacionadas
Milei y Trump se volverán a encontrar

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Milei avanza con su agenda

El vértigo Milei

El cambio de modelo económico impactó duro en el mercado de empleo.

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

La Renga junto a un mini Javier Milei.

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Lo último

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

Las selecciones que debutan en el Mundial 2026 y las que vuelven por primera vez en el siglo

Las selecciones que debutan en el Mundial 2026 y las que vuelven por primera vez en el siglo

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Según los últimos datos publicados sobre 2024, en Rosario hubo 9.891 muertes, casi un 5 % más que en 2023
De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Ovación
Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Cinco cosas que deben cambiar en Newells para que la próxima temporada sea mejor

Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la Copa Conmebol

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la Copa Conmebol

Policiales
Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Orillas, la ONG que se coronó como la abanderada de los rosarinos

Orillas, la ONG que se coronó como la "abanderada" de los rosarinos

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
Política

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana en el Muno
La Ciudad

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana en el Muno

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
POLICIALES

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación