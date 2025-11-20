La Capital | Policiales | Heca

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Un joven de 23 años recibió un disparo en un incidente poco claro en Santa Matilde al 3300. Investigan si está vinculado al crimen de Emanuel Espeche

20 de noviembre 2025 · 12:48hs
El Heca recibió a un joven herido de bala que ahora es investigado por un homicidio ocurrido en enero

Foto: La Capital / Archivo.

El Heca recibió a un joven herido de bala que ahora es investigado por un homicidio ocurrido en enero

Un hombre de 23 años que ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) herido de bala en una pierna quedó detenido por su presunta participación en el homicidio de Emanuel Espeche, ocurrido el 13 de enero de este año en Cerrito y Liniers. Según fuentes policiales, Guillermo M. recibió un disparo de arma de fuego ayer miércoles, alrededor de las 19, cuando se encontraba en una vivienda en Santa Matilde al 3378 (Dean Funes y Alsina). Las causas que rodearon a la agresión no fueron aclaradas del todo.

La información oficial indica que efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron a ese lugar tras una denuncia por un herido de bala. Ya frente a esa vivienda, los agentes constataron impactos de bala en el frente y levantaron 11 vainas de grueso calibre que habían quedado sobre la calle. En el interior de la vivienda se encontraba Guillermo M., con una herida en la pierna derecha.

Según fuentes policiales, al ser consultado sobre lo ocurrido, el muchacho prefirió no dar detalles sobre el incidente ni mencionar a los responsables. Así las cosas, el joven fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo derivó al Heca. En tanto, la Policía continuó con el operativo para dar con los responsables de la balacera y así aprehendió a dos hombres y una mujer.

Testimonios de vecinos

A todo esto, personal del Comando Radioeléctrico tomó conocimiento, también a través del testimonio de vecinos del lugar, de que Guillermo M. habría sido el autor de un homicidio ocurrido hace unos meses, hecho por el que estaba prófugo de la justicia. Ante esa novedad, desde la Policía se realizó consulta con la fiscal María de Los Ángeles Granato, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso que el sospechoso quede con custodia policial mientras durara su estadía en el Heca por la herida de bala y que una vez dada el alta médica quede con arresto efectivo.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que en principio Guillermo M. está bajo investigación por el crimen de Emanuel Espeche, pero aclararon que “hay tareas investigativas en curso para determinar su posible relación con el hecho”.

Cómo fue el crimen de Emanuel Espeche

El homicidio de Emanuel Espeche sucedió el 13 de enero pasado. La víctima tenía 38 años y fue atacada a balazos en Cerrito al 5500, en la zona oeste de Rosario. Emanuel fue asistido por vecinos del barrio que lo trasladaron al Heca, donde falleció diez días después.

>> Leer más: Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

De acuerdo con lo informado en ese momento, el homicidio fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Con el avance de la investigación, Fiscalía obtuvo imágenes de una cámara de video vigilancia en la que se podía apreciar el rostro del asesino.

Por ese motivo, el 24 de octubre pasado Fiscalía difundió un pedido de colaboración a la población con el objetivo de obtener datos que conduzcan a la detención del sospechoso. Habrá que esperar para saber si la persona cuyo rostro se conoció en esa oportunidad es la misma que ingresó ayer baleada al Hospital Clemente Álvarez.

