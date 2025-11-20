La Capital | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Tomás Etcheverry ganó el punto para Argentina pero Francisco Cerúndolo perdió el suyo ante Alemania. El dobles decide si hay semis con España

20 de noviembre 2025 · 18:01hs
Tomás Etcheverry celebra el tremendo primer punto de Argentina sobre Alemania

AP

Tomás Etcheverry celebra el tremendo primer punto de Argentina sobre Alemania, en la Copa Davis.
Francisco Cerúndolo hizo un gran partido ante el 3 del mundo

AP

Francisco Cerúndolo hizo un gran partido ante el 3 del mundo, pero no pudo ganar.

Argentina y Alemania empatan 1 a 1 al cabo de los partidos de singles de la Copa Davis y ahora la pareja de dobles se jugará el pase a la semifinal del torneo que se está jugando en Bologna. El ganador enfrentará a España, que derrotó a República Checa también en el último punto.

Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina en un partidazo que definió en dos sets, en tie break. Venció al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7).

El partido fue tan intenso que excedió las dos horas y Etcheverry pudo evitar el tercer set. El platense hizo nada menos que 23 aces, determinante para llevarse el triunfo.

En el segundo turno, Cerúndolo le dio dura lucha al número 3 del mundo, Alexander Zverev, pero perdió también en dos sets: 6/4 y 7/6 (3).

Ahora será el turno del dobles, donde se enfrentarán Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Ángel Di María y el Gigante que lo contempla. Fideo ya tiene un título con Central, pero buscará algunos más.

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Gonzalo Belloso con los directivos de la AFA, miembros del comité ejecutivo, Holan y los capitanes de Central, al recibir la Copa. 

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Broun, Hola, Di María, Cristinziano y Belloso posan con el nuevo trofeo que lucirá en las vitrinas de Centra.

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

