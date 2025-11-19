Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin Mundial

Keylor Navas regresó al fútbol de la mano de Newell's, pero se fue de manera forma abrupta. Priorizó estar cerca de su selección, pero no estará en el Mundial.

Keylor Navas, el arquero que se fue de Newell's por la puerta de atrás para estar más cerca de su selección, no pudo lograr el objetivo de meter a Costa Rica en el próximo Mundial. Su selección vivió un tremenda frustración y quedó afuera hasta del repechaje.

El propio Navas manifestó este miércoles en redes sociales que. “Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…” , comentó a modo de despedida definitiva de su selección. Costa Rica de local no pasó del 0 a 0 con Honduras.

Hay que decir que Keylor (38 años) comenzó el 2025 arribando de manera sorpresiva a Newell's y rápidamente se convirtió en el mejor jugador leproso del primer semestre. Con atajadas fenomenales y un nivel altísimo no tardó en ser foco de elogios de propios y extraños.

Pero todo se complicó para Newell's. Hubo una salida desprolija del arquero tico. La leyenda costarricense en el inicio del torneo Clausura quiso marcharse del Parque, demoró su regreso tras el último receso y no volvió a atajar más en Newell's.

Le planteó a la dirigencia rojinegra que quería estar cerca de su familia y de la selección de Costa Rica para intentar jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero ese objetivo se pinchó definitivamente para Keylor.

El sueño trunco de su cuarto Mundial

Navas iba en busca de su cuarto Mundial, ya que estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además con el Real Madrid ganó cuatro Copas del Mundial de Clubes y tres Ligas de Campeones de la Uefa.

Pero el camino rumbo al Mundial de selecciones de 2026 se le hizo cuesta arriba y la prensa calificó a la actuación de Costa Rica como "el peor fracaso en la historia de la selección". En su zona clasificó Haití.

Keylor emigró de Newell's rumbo a Pumas de México y su sueño de llegar al Mundial, pero no pudo lograrlo.