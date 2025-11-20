Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

La Ciudad Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

Ovación La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La Ciudad Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

LA REGION Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Política Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Por Luis Emilio Blanco La Región Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

La Ciudad De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

POLICIALES Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Economía UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Información General Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

La Ciudad Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Información General Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Información General El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Política Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Por Elbio Evangeliste Ovación Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Policiales Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Policiales Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Economía El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Información General Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo