La Capital | Ovación | Central

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

La Liga Profesional había comunicado que sumaba una estrella al equipo rosarino por "decisión unánime" de su comité ejecutivo

20 de noviembre 2025 · 18:53hs
Los capitanes de Central

Los capitanes de Central, Jorge Broun y Ángel Di María, con la Copa que la Liga Profesional otorgó al club.

La decisión de otorgarle a Central el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en los torneos Apertura y Clausura generó diversas reacciones y quizás la más trascendente fue la del club Estudiantes, al que enfrentará el domingo en Arroyito.

Al anunciar el otorgamiento del título de campeón a Central, la Liga Profesional informó que tomó la decisión de crear este título y otorgárselo a Central "por unanimidad" de su comité ejecutivo.

El comunicado de la Liga en las redes sociales fue a su vez republicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, horas después el club Estudiantes de La Plata publicó un mensaje en el que niega categóricamente que haya existido una votación en el comité ejecutivo sobre ambos temas.

Leer más: Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

Qué dijo Estudiantes

En efecto, el club presidido por Juan Sebastián Verón publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El mensaje contradijo abiertamente la información difundida tanto por la Liga Profesional como por la AFA. Hasta este jueves a la tarde, el club platense fue el único que negó la existencia de una votación para consagrar a Central como campeón de la Liga 2025.

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Al dar a conocer la noticia sobre el título y una estrella más para Central, la Liga Profesional afirmó que el tema estaba en estudio desde desde hace varios años. Después, el presidente de Central, Gonzalo Belloso, hizo la misma afirmación. Estudiantes no se expidió sobre esto, pero negó que haya habido una votación.

Estudiantes enfrentará justamente a Central este domingo en Arroyito en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura. El que gane pasará a cuartos y el que pierda quedará afuera de la competencia.

La dura respuesta de la AFA

Sin embargo, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió a cruzar públicamente a Verón y el club que preside y al mismo tiempo ratificó la existencia de una votación.

Irónico, Toviggino publicó: "Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …".

Noticias relacionadas
Ángel Di María y el Gigante que lo contempla. Fideo ya tiene un título con Central, pero buscará algunos más.

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Gonzalo Belloso con los directivos de la AFA, miembros del comité ejecutivo, Holan y los capitanes de Central, al recibir la Copa. 

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Broun, Hola, Di María, Cristinziano y Belloso posan con el nuevo trofeo que lucirá en las vitrinas de Centra.

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

Ver comentarios

Las más leídas

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Lo último

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ovación
Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Policiales
Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo