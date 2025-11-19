La foto inesperada de Lionel Messi que revolucionó a un club argentino

El gesto del rosarino Messi formó parte de una colaboración clave para que el club avance con la colocación del césped sintético en su estadio.

Messi posando con la camiseta de Everton de La Plata.

El capitán de la selección argentina, el rosarino Lionel Messi , posó con una camiseta de Everton de La Plata. La fotografía del Diez con la icónica indumentaria del club platense formó parte de una colaboración destinada a la colocación del césped sintético en su estadio.

“Muchas gracias por sumarte al sueño, Leo”, expresaron en la descripción de la publicación.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una oleada de comentarios de hinchas y simpatizantes del fútbol, que celebraron el gesto del campeón del mundo.

Para Everton, institución con fuerte arraigo barrial, el respaldo simbólico de Messi representa un empujón anímico y una visibilidad inédita en su historia reciente.

La foto solidaria de Lionel Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EvertonLaPlata_/status/1990919291806298367&partner=&hide_thread=false ¡Muchas gracias por sumarte al sueño de nuestra cancha de sintético, Leo!



¡Un decano más! pic.twitter.com/GtVMtemUNe — Club Everton La Plata (@EvertonLaPlata_) November 18, 2025

La colaboración también se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por el club para mejorar su infraestructura y potenciar su crecimiento deportivo.

Con el avance del proyecto del césped sintético y el impacto que dejó la foto de La Pulga, Everton de La Plata atraviesa uno de los momentos más significativos de los últimos años, con la ilusión de seguir consolidando su desarrollo.