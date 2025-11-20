La Capital | La Ciudad | estudiantes

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La celebración de estruendo se extendió hacia la peatonal Córdoba en el marco del final de las clases de distintas escuelas secundarias

20 de noviembre 2025 · 08:04hs
Los estudiantes llevaron espuma al Patio Cívico.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los estudiantes llevaron espuma al Patio Cívico.

El último tramo del ciclo lectivo dio paso este mes a distintos festejos de estudiantes en Rosario. Dado que la semana comenzó con un día menos de actividades por el fin de semana largo, este jueves se puso en marcha el Azo en el Monumento Nacional a la Bandera.

Una gran cantidad de adolescentes fue al Patio Cívico a primera hora de la mañana en el final del cuarto año de clases de nivel secundario. Con algunas diferencias de horario y puesta en escena, grupos de distintas escuelas coincidieron frente al río Paraná para cerrar una madrugada de celebración.

La gran mayoría de los chicos no estaba arrancando el día sino terminando una versión muy extendida del miércoles. Muchos eligieron reunirse en boliches u otros lugares para pasar la noche. Al final de la madrugada fueron hacia el Monumento, donde prácticamente no se registró consumo de alcohol.

El Azo de los estudiantes en el Monumento

Los grupos que fueron a festejar al Patio Cívico corresponden a cursos de cuarto año que llegaron al último día de clases. En esta oportunidad no sólo hubo estudiantes de Rosario, sino también de San Lorenzo y Roldán, entre otras localidades vecinas.

Azo 3

Gracias al buen tiempo y una temperatura casi veraniega, los adolescentes pasaron un amanecer divertido entre cánticos, bengalas, papelitos y batallas con espuma de carnaval. A pesar de los controles de la policía y los inspectores, también se escucharon algunas bombas de estruendo cerca del Concejo Municipal de Rosario.

>> Leer más: UPD, Día de la Chupina, Azo y UUD: el calendario extraoficial de festejos de los estudiantes

Si bien el punto de encuentro elegido por todos era el mismo, cada curso armó su propio plan para celebrar el Azo durante la madrugada. Algunos eligieron alquilar colectivos para ir hasta el Monumento y otros optaron ir a pie desde sitios más cercanos. Además, padres y madres decidieron acompañar a sus hijos e incluso tenían preparado el desayuno tras una noche larga.

Azo 5

Pasadas las 6.30 de la mañana, varios estudiantes emprendieron la retirada y el festejo del Azo se extendió hacia la peatonal Córdoba para ir a la escuela. Mientras tanto, otros grupos se quedaron un rato más en la zona del Patio Cívico, ya que no tenían clases a primera hora.

