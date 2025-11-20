La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

En el sorteo del miércoles, el Siempre Sale tuvo 11 ganadores con ciertos aciertos. El resto de las modalidades quedaron vacantes

20 de noviembre 2025 · 08:31hs
Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre

Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre

Este miércoles 19 de noviembre se realizó el sorteo 3.323 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha no tuvieron ganadores. Por otro lado, en el Siempre Sale hubo 11 apostadores que, con cinco aciertos, se llevaron más de 25 millones de pesos cada uno. Entre ellos, se encuentran dos de la provincia de Santa Fe.

El pozo acumulado para la próxima edición del domingo 23 a las 21.15 será de $12.700.000.000, un nuevo récord que viene superándose jornada tras jornada en las últimas semanas. Los jugadores deben realizar sus apuestas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas en caso de querer participar.

A continuación, los resultados:

Tradicional

Números sorteados: 12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.448.145.815

Con cinco aciertos: 17 ganadores, que recibirán $1.777.261

Con cuatro aciertos: 1.067 ganadores, que recibirán $8.494

La Segunda

Números sorteados: 03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.840.970.258

Con cinco aciertos: 18 ganadores, que recibirán $1.678.525

Con cuatro aciertos: 1.094 ganadores, que recibirán $8.284

Revancha

Números sorteados: 04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.884.342.604

Siempre Sale

Números sorteados: 22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43

Con cinco aciertos: 11 ganadores, que recibirán $24.635.542

Pozo extra

1.097 ganadores, que recibirán $118.505

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del siempre sale

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

Resultados del Quini 6 del día miércoles 12 de noviembre

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

Resultados del Quini 6 del día miércoles 12 de noviembre

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo records

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Newell's: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dirigentes de clubes expusieron la situación en el Concejo Municipal y reclamaron fondos para competir, sostener actividades y recuperar elementos robados
Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón de Central

Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón de Central

Las polémicas declaraciones de Tapia sobre el arbitraje y el palo para los jugadores

Las polémicas declaraciones de Tapia sobre el arbitraje y el palo para los jugadores

Policiales
Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

La Ciudad
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
Política

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana
La Ciudad

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
POLICIALES

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local