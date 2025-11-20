Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
Distintos informes meteorológicos anticipan variables en cuanto a precipitaciones y temperatura durante el período noviembre-abril. Qué pasa con El Niño y La Niña
20 de noviembre 2025·18:10hs
El período de noviembre-abril asoma con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones inferiores a la media para esa temporada, que estará marcada por la presencia de una "Niña débil", dentro de un panorama de neutralidad, según el informe elaborado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), que anticipó un posible evento de "El Niño" para los albores de la primavera que viene. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó datos similares.
La estación meteorológica ubicada en Granadero Baigorria consignó que septiembre se caracterizó por una variación en las temperaturas observadas respecto a la previsión. En ese sentido, explicó que "mientras que la capital provincial se mantuvo ligeramente por debajo de la media histórica (20,8°C), el resto de la provincia, especialmente el oeste, cumplió con la previsión de registrar valores superiores a los normales debido al predominio de días soleados".
Niña débil: cómo estará el clima en Rosario
En cuanto a las precipitaciones, señaló que la tendencia general de déficit se confirmó en la mayor parte del territorio, se observó un importante desplazamiento de las lluvias más intensas.
"La zona de acumulados más abundantes (superiores a los 150 milímetros) se concentró entre Monje y Rufino, y en el extremo noreste, mientras que el resto de la provincia registró valores significativamente por debajo de la media, lo que se correlaciona con las altas temperaturas registradas", precisó.
Asimismo, adelantó que para los próximos meses el escenario climático estará marcado por la presencia de una "Niña débil" hasta enero, lo que se traduce en una previsión de verano cálido con temperaturas medias por encima de lo normal y un déficit de precipitaciones leve a moderado en general.
No obstante, apuntó que el aporte de humedad desde el océano Atlántico, que se mantendrá cálido hasta marzo y abril, podría generar eventos de lluvia importantes de forma localizada.
"Las perspectivas a largo plazo sugieren una transición a una fase neutral durante el otoño, con un posible evento de El Niño para la primavera siguiente. Finalmente, y considerando la variabildad en las cuencas de aporte, se espera que el río Paraná mantenga niveles bajos, con solo repuntes temporarios", comentó.
Neutralidad
Desde el SMN señaló que las temperaturas, al menos el trimestre noviembre-diciembre-enero, serán superiores a lo normal en la región centro, con mayor probabilidad al sur santafesino.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional pronosticó que las mismas serán inferiores a lo normal, con lo cual habrá pocas precipitaciones para un verano que asoma caluroso.
En tanto, anticipó que las condiciones se mantendrá la neutralidad entre El Niño y La Niña en un 30 por ciento, teniendo en cuenta que el Índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual aumentó y se encuentra con valores acordes a una fase fría.
"De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre noviembre-diciembre-enero 2025/2026 hay 70% de probabilidades de que las condiciones en el océano Pacífico ecuatorial sean más frías que lo normal", confirmó.
Noticias relacionadas
El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones: qué pasó con el blue en Rosario
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia
Lo último
La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.
Policiales
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria
Política
Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos
La ciudad
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Información General
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia
Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial
Ovación
OVACIÓN
Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó
Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó
Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales
Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más
Policiales
Policiales
Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco
Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
La Ciudad
La Ciudad
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario
Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche
La Ciudad
Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
Ovación
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
La Ciudad
Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana
LA REGION
Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
Política
Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
La Región
Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia
La Ciudad
De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
POLICIALES
Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
Economía
UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
La Ciudad
Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
Información General
Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General
El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Política
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Ovación
Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja
Policiales
Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales
Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Economía
El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Información General
Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General
La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella