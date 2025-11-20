La Capital | La Ciudad | Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Distintos informes meteorológicos anticipan variables en cuanto a precipitaciones y temperatura durante el período noviembre-abril. Qué pasa con El Niño y La Niña

20 de noviembre 2025 · 18:10hs
Subirán las temperaturas antes de que lleguen las lluvias a Rosario

Subirán las temperaturas antes de que lleguen las lluvias a Rosario

El período de noviembre-abril asoma con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones inferiores a la media para esa temporada, que estará marcada por la presencia de una "Niña débil", dentro de un panorama de neutralidad, según el informe elaborado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), que anticipó un posible evento de "El Niño" para los albores de la primavera que viene. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó datos similares.

La estación meteorológica ubicada en Granadero Baigorria consignó que septiembre se caracterizó por una variación en las temperaturas observadas respecto a la previsión. En ese sentido, explicó que "mientras que la capital provincial se mantuvo ligeramente por debajo de la media histórica (20,8°C), el resto de la provincia, especialmente el oeste, cumplió con la previsión de registrar valores superiores a los normales debido al predominio de días soleados".

Niña débil: cómo estará el clima en Rosario

En cuanto a las precipitaciones, señaló que la tendencia general de déficit se confirmó en la mayor parte del territorio, se observó un importante desplazamiento de las lluvias más intensas.

El Niño

"La zona de acumulados más abundantes (superiores a los 150 milímetros) se concentró entre Monje y Rufino, y en el extremo noreste, mientras que el resto de la provincia registró valores significativamente por debajo de la media, lo que se correlaciona con las altas temperaturas registradas", precisó.

Asimismo, adelantó que para los próximos meses el escenario climático estará marcado por la presencia de una "Niña débil" hasta enero, lo que se traduce en una previsión de verano cálido con temperaturas medias por encima de lo normal y un déficit de precipitaciones leve a moderado en general.

No obstante, apuntó que el aporte de humedad desde el océano Atlántico, que se mantendrá cálido hasta marzo y abril, podría generar eventos de lluvia importantes de forma localizada.

"Las perspectivas a largo plazo sugieren una transición a una fase neutral durante el otoño, con un posible evento de El Niño para la primavera siguiente. Finalmente, y considerando la variabildad en las cuencas de aporte, se espera que el río Paraná mantenga niveles bajos, con solo repuntes temporarios", comentó.

Neutralidad

Desde el SMN señaló que las temperaturas, al menos el trimestre noviembre-diciembre-enero, serán superiores a lo normal en la región centro, con mayor probabilidad al sur santafesino.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional pronosticó que las mismas serán inferiores a lo normal, con lo cual habrá pocas precipitaciones para un verano que asoma caluroso.

pronóstico trimestre

En tanto, anticipó que las condiciones se mantendrá la neutralidad entre El Niño y La Niña en un 30 por ciento, teniendo en cuenta que el Índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual aumentó y se encuentra con valores acordes a una fase fría.

"De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre noviembre-diciembre-enero 2025/2026 hay 70% de probabilidades de que las condiciones en el océano Pacífico ecuatorial sean más frías que lo normal", confirmó.

Noticias relacionadas
el dolar oficial subio y anoto su primer avance semanal tras las elecciones: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones: qué pasó con el blue en Rosario

El complejo de cine inauguró en 1998, de la mano del grupo australiano Village Roadshow, después de una megaobra en un predio de 12 mil metros cuadrados.

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Entre el viernes 21 y el lunes 24, Rosario ofrecerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas en todos los barrios, con reservas hoteleras en alza y fuerte expectativa turística.

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

El servicio ferroviario entre Rosario y Cañada de Gómez dejó de funcionar en noviembre de 2024

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos
Política

Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Ovación
Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó
OVACIÓN

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Policiales
Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella