El SMN adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

La advertencia también rige para los departamentos San Lorenzo, Constitución e Iriondo. Cuándo se estima que mejore el tiempo

20 de noviembre 2025 · 09:54hs
El SMN encuadró a Rosario en una zona que está bajo alerta amarillo por tormentas para este jueves.

Virginia Benedetto / La Capital

El SMN encuadró a Rosario en una zona que está bajo alerta amarillo por tormentas para este jueves.

Tras una seguidilla de días con altas temperaturas en Rosario, habrá un descanso breve entre jueves y viernes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario y la región, que va a derivar en un descenso en los registros térmicos.

Inicialmente, la advertencia del SMN había sido para la noche de este jueves. En su último reporte, emitido a las 6.25, la entidad nacional adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario para la tarde pero, a su vez, mantiene esa misma condición para la noche.

En el informe por alerta amarillo, indicaron el área que comprenden los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo "será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

Las lluvias traerán un descenso de temperatura, luego de tres jornadas en las que se superaron los 30º. El SMN pronostica para este viernes una mínima de 16º y una máxima que no pasará de los 23º, además de probables chaparrons y lloviznas que podrían extenderse desde la madrugada hasta la mañana.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Desde la Municipalidad solicitaron a la población no circular por la calle durante la tormenta salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

Prevención después de las tormentas

Por último, cabe recordar que para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua luego de las tormentas.

Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

