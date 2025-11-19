México denuncia injerencia extranjera: quién es el dirigente de la Fundación Libertad de Rosario señalado por la marcha opositora

El gobierno de Claudia Sheinbaum acusó a actores extranjeros de operar y financiar la manifestación realizada este sábado en Ciudad de México. Sostuvo que la convocatoria fue promovida por “ocho millones de bots que operan desde fuera del país”.

El gobierno mexicano acusó a los activistas argentinos Agustín Antonetti (de la Fundación Libertad, de Rosario) y Fernando Cerimedo de intervenir en la movilización realizada el pasado sábado en la Ciudad de México, impulsada bajo la bandera de la llamada “Generación Z”. En una conferencia de prensa, la mandataria Claudia Sheinbaum calificó la protesta como una operación financiada por “políticos de derecha y líderes empresariales nacionales y del extranjero”, y sostuvo que la convocatoria fue promovida por “ocho millones de bots que operan desde fuera del país”.

En su conferencia, la presidenta Sheinbaum señaló que “estamos de acuerdo con la libertad de expresión y la libertad de manifestación si hay jóvenes que tienen demandas, pero la cuestión aquí es quién está promoviendo la manifestación”.

La mandataria advirtió que estas acciones buscan incitar a la violencia y manipular a los jóvenes a través de campañas digitales coordinadas por sectores políticos y empresariales nacionales y extranjeros ligados a la oposición.

En ese sentido, Sheinbaum llamó a las y los jóvenes a no dejarse influir por convocatorias que, según su mirada, no surgen de un movimiento genuino, sino de una estrategia política bien financiada.

De acuerdo con el gobierno federal de México, detrás de la movilización se encontrarían partidos de la derecha y figuras del empresariado de ese país, entre ellas Ricardo Salinas Pliego, quien habría participado en la promoción del movimiento en redes sociales. Los reportes oficiales señalan que el financiamiento se destinó principalmente a la creación y difusión de contenido mediante cuentas automatizadas, con el objetivo de amplificar mensajes de descontento y provocar enfrentamientos durante las manifestaciones.

Sheinbaum subrayó que el uso de recursos para generar desinformación o incitar disturbios constituye una práctica grave y contraria al ejercicio democrático.

Además, exhortó a las autoridades competentes a investigar el origen del dinero y las redes que operan estas campañas digitales, mientras reiteró su compromiso de mantener la paz y el respeto al derecho a la libre manifestación, siempre que se realice de manera pacífica y sin fines políticos encubiertos.

En ese contexto, el titular de la agencia estatal Infodemia, Miguel Ángel Elorza, presentó una investigación donde se afirma que la marcha no fue un llamado espontáneo, sino “una convocatoria inorgánica, pagada, con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero”.

Elorza detalló que desde mediados de octubre emergieron en TikTok y Facebook grupos y cuentas creadas específicamente para difundir la protesta, muchas con administradores en España, Bolivia y Estados Unidos.

Los argentinos señalados: Antonetti y Cerimedo

Uno de los apuntados por el gobierno de México es Agustín Antonetti, miembro de la Fundación Libertad de Rosario y vinculado a la red Atlas Network. Se le atribuye haber amplificado etiquetas como #Narcopresidente y #Narcocandidata en 2024, operado como difusor digital en campañas anti-izquierda en varias países de Latinoamérica.

agustin5

Antonetti tiene 24 años, es de Pergamino, estudió Relaciones Internacionales en Rosario y es uno de los coordinadores del Grupo Joven de Fundación Libertad.

Otro de los argentinos denunciados es Fernando Cerimedo, quien aparece reportado como un asesor especializado en manipulación digital, estrategia de bots y redes de cuentas coordinadas. Su nombre figura en la investigación oficial mexicana como parte de la operación detrás de la marcha de la Generación Z, vinculada al portal digital La Derecha Diario y al mismo núcleo de Atlas Network.

Junto a Antonetti, se les atribuye armar narrativas virales que en otros países latinoamericanos ya fueron utilizadas contra gobiernos progresistas.

El entramado internacional: Atlas Network y financiamiento digital

El análisis gubernamental mexicano vincula la movilización realizada en México a la red Atlas Network, que opera mediante think tanks liberales alrededor del mundo y está dirigida en ese país por Roberto Salinas León.

Se señala que la campaña digital alcanzó un gasto estimado de más de 90 millones de pesos mexicanos (cerca de 5 millones de dólares) solo en octubre y lo que va de noviembre. Además, se identificaron 179 cuentas en TikTok con su primer posteo en octubre/noviembre, y 359 comunidades de Facebook que comenzaron a operar específicamente para este fin.

Qué está en juego para México

La marcha de la Generación Z —inicialmente presentada como una protesta juvenil apartidista contra la inseguridad y por la revocación de mandato tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo— se transformó, según el gobierno, en un desafío político para Sheinbaum.