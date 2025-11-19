La Capital | Política | México

México denuncia injerencia extranjera: quién es el dirigente de la Fundación Libertad de Rosario señalado por la marcha opositora

El gobierno de Claudia Sheinbaum acusó a actores extranjeros de operar y financiar la manifestación realizada este sábado en Ciudad de México. Sostuvo que la convocatoria fue promovida por “ocho millones de bots que operan desde fuera del país”.

19 de noviembre 2025 · 16:08hs
México denuncia injerencia extranjera: quién es el dirigente de la Fundación Libertad de Rosario señalado por la marcha opositora

El gobierno mexicano acusó a los activistas argentinos Agustín Antonetti (de la Fundación Libertad, de Rosario) y Fernando Cerimedo de intervenir en la movilización realizada el pasado sábado en la Ciudad de México, impulsada bajo la bandera de la llamada “Generación Z”. En una conferencia de prensa, la mandataria Claudia Sheinbaum calificó la protesta como una operación financiada por “políticos de derecha y líderes empresariales nacionales y del extranjero”, y sostuvo que la convocatoria fue promovida por “ocho millones de bots que operan desde fuera del país”.

En su conferencia, la presidenta Sheinbaum señaló que “estamos de acuerdo con la libertad de expresión y la libertad de manifestación si hay jóvenes que tienen demandas, pero la cuestión aquí es quién está promoviendo la manifestación”.

La mandataria advirtió que estas acciones buscan incitar a la violencia y manipular a los jóvenes a través de campañas digitales coordinadas por sectores políticos y empresariales nacionales y extranjeros ligados a la oposición.

En ese sentido, Sheinbaum llamó a las y los jóvenes a no dejarse influir por convocatorias que, según su mirada, no surgen de un movimiento genuino, sino de una estrategia política bien financiada.

De acuerdo con el gobierno federal de México, detrás de la movilización se encontrarían partidos de la derecha y figuras del empresariado de ese país, entre ellas Ricardo Salinas Pliego, quien habría participado en la promoción del movimiento en redes sociales. Los reportes oficiales señalan que el financiamiento se destinó principalmente a la creación y difusión de contenido mediante cuentas automatizadas, con el objetivo de amplificar mensajes de descontento y provocar enfrentamientos durante las manifestaciones.

Sheinbaum subrayó que el uso de recursos para generar desinformación o incitar disturbios constituye una práctica grave y contraria al ejercicio democrático.

Además, exhortó a las autoridades competentes a investigar el origen del dinero y las redes que operan estas campañas digitales, mientras reiteró su compromiso de mantener la paz y el respeto al derecho a la libre manifestación, siempre que se realice de manera pacífica y sin fines políticos encubiertos.

En ese contexto, el titular de la agencia estatal Infodemia, Miguel Ángel Elorza, presentó una investigación donde se afirma que la marcha no fue un llamado espontáneo, sino “una convocatoria inorgánica, pagada, con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero”.

Elorza detalló que desde mediados de octubre emergieron en TikTok y Facebook grupos y cuentas creadas específicamente para difundir la protesta, muchas con administradores en España, Bolivia y Estados Unidos.

Los argentinos señalados: Antonetti y Cerimedo

Uno de los apuntados por el gobierno de México es Agustín Antonetti, miembro de la Fundación Libertad de Rosario y vinculado a la red Atlas Network. Se le atribuye haber amplificado etiquetas como #Narcopresidente y #Narcocandidata en 2024, operado como difusor digital en campañas anti-izquierda en varias países de Latinoamérica.

agustin5

Antonetti tiene 24 años, es de Pergamino, estudió Relaciones Internacionales en Rosario y es uno de los coordinadores del Grupo Joven de Fundación Libertad.

Otro de los argentinos denunciados es Fernando Cerimedo, quien aparece reportado como un asesor especializado en manipulación digital, estrategia de bots y redes de cuentas coordinadas. Su nombre figura en la investigación oficial mexicana como parte de la operación detrás de la marcha de la Generación Z, vinculada al portal digital La Derecha Diario y al mismo núcleo de Atlas Network.

Junto a Antonetti, se les atribuye armar narrativas virales que en otros países latinoamericanos ya fueron utilizadas contra gobiernos progresistas.

El entramado internacional: Atlas Network y financiamiento digital

El análisis gubernamental mexicano vincula la movilización realizada en México a la red Atlas Network, que opera mediante think tanks liberales alrededor del mundo y está dirigida en ese país por Roberto Salinas León.

Se señala que la campaña digital alcanzó un gasto estimado de más de 90 millones de pesos mexicanos (cerca de 5 millones de dólares) solo en octubre y lo que va de noviembre. Además, se identificaron 179 cuentas en TikTok con su primer posteo en octubre/noviembre, y 359 comunidades de Facebook que comenzaron a operar específicamente para este fin.

Qué está en juego para México

La marcha de la Generación Z —inicialmente presentada como una protesta juvenil apartidista contra la inseguridad y por la revocación de mandato tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo— se transformó, según el gobierno, en un desafío político para Sheinbaum.

Noticias relacionadas
 Argentina sumó puntaje ideal en la primera fase tras sus victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

La Justicia impuso nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. 

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

En La Libertad Avanza están cada vez más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría de Diputados.

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Esteban Paulón, miembro de la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra.

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina Milei se repite una y otra vez"

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario
La Ciudad

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos