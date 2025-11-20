La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Después de otorgarle el título de campeón de la Liga 2025, la AFA ideó otro trofeo que da una estrella y que Central podría intervenir.

La AFA fue el epicentro de toda la atención del fútbol argentino. Por el título que le otorgaron a Central y por una nueva copa que dará también otra estrella: la Recopa de Campeones.

Jueves movido en la AFA . Primero sorprendió con el reconocimiento de Central como campeón de la Liga 2025, un nuevo título por ser el mejor de la tabla anual. Y luego anunció la creación de la Recopa de Campeones , un nuevo título en el que podrían participar los canallas.

Este torneo creado por la AFA dará una estrella y lo jugarán el campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza), el campeón de la Supercopa Argentina (enfrenta al campeón de la Copa Argentina con el campeón del Trofeo de Campeones, que a su vez es la final de los campeones de Apertura y Clausura) y el campeón de la Supercopa Internacional, que tiene a Central en la final por ser el mejor de la tabla anual y que enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones.

Es decir, este torneo será un triangular. Y en caso de repetirse equipos, se sumarán los subcampeones de las competencias.

El fixture y los puntos de la Recopa de Campeones

La AFA no dio precisiones de cuándo se disputará, pero será en algún momento del año próximo con este fixture: Partido 1: Ganador Supercopa Argentina v. Ganador Supercopa Internacional; Partido 2: Ganador Copa Argentina v. Perdedor Partido 1 y Partido 3: Ganador Copa Argentina v. Ganador Partido 1. En caso de empate, habrá penales.

Pero la puntuación del triangular será distinta. Tres puntos al ganador en los 90 minutos, 2 al vencedor por penales y 1 al perdedor por penales, como fue en la temporada 88/89.

Central podría llegar a disputar este nuevo certamen si antes gana la Supercopa Internacional o bien obtiene el Trofeo de Campeones y luego gana la Supercopa Argentina.