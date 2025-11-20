La Capital | La Ciudad | incendio

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Al menos dos dotaciones de bomberos fueron a apagar el fuego mientras el humo reducía la visibilidad en el viaducto Ernesto Che Guevara

20 de noviembre 2025 · 10:07hs
El incendio se desató en un predio ubicado sobre Colombia al 1600.

Foto: Telefe Rosario.

El incendio se desató en un predio ubicado sobre Colombia al 1600.

Los Bomberos Zapadores iniciaron este jueves un operativo por un incendio cerca de la autopista Rosario-Córdoba. El siniestro se registró antes del mediodía y generó problemas de tránsito en el enlace con avenida Pellegrini, aunque la circulación permanecía abierta en el acceso.

En primera instancia sólo se reportaron daños materiales debajo del viaducto Ernesto Che Guevara. El fuego se propagó hacia el sector de las vías del ferrocarril, pero no había personas lesionadas mientras la policía inspeccionaba la zona.

Pasadas las 9.30 de la mañana, dos dotaciones comenzaron a trabajar para sofocar las llamas en Colombia al 1600. Previamente, una enorme columna de humo negro empezó a levantarse sobre la intersección con avenida Circunvalación en un sitio deshabitado.

¿Cómo comenzó el incendio?

Según el relato de los vecinos, un muchacho no identificado fue a quemar cables a una fábrica abandonada debajo del viaducto. En ese momento, el fuego se propagó hacia otro material combustible y rápidamente llamó la atención de quienes viven en inmediaciones del cruce de Pellegrini y Provincias Unidas.

Incendio viaducto

El incendio alcanzó dimensiones preocupantes porque se consumieron restos de otro siniestro similar ocurrido un año atrás. A pesar de la propagación que tuvo el humo, ninguna vivienda cercana se vio afectada en primera instancia.

>> Leer más: Susto y desconcierto en el Alto Rosario por un incendio en el supermercado del shopping

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas en el predio de una fábrica abandonada, la policía colaboraba para mantener despejada la zona y neutralizar el peligro cuanto antes. En octubre de 2024 se había registrado un episodio similar en el mismo sitio.

Apenas se puso en marcha el operativo, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) recomendó circular con extrema precaución ante el riesgo que generaba el humo sobre el viaducto y Circunvalación. Unos minutos más tarde, los bomberos habían conseguido frenar el avance del fuego.

