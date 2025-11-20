Decomiso de bienes de Cristina: qué propiedades de Florencia y Máximo Kirchner están en juego

El fallo ordena el decomiso de inmuebles en Río Gallegos y terrenos en El Calafate registrados a nombre de los hermanos Kirchner

Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

La Justicia dispuso el decomiso de múltiples propiedades y una suma multimillonaria pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , actualmente bajo prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Ahora bien, la medida no solo recae sobre ella y el empresario Lázaro Báez , sino que también alcanza a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner , que figuran como titulares de varios de los bienes involucrados.

El tribunal determinó el decomiso actualizado de $684.990.350.139,86 , monto correspondiente a la condena por administración fraudulenta contra el Estado. En el fallo original se había fijado una cifra de $84.835.227.378,04 , pero fue revisada por peritos oficiales, fiscales y el cuerpo de contadores de la Corte Suprema, quienes establecieron la metodología de actualización finalmente adoptada. Pese a la intimación judicial, los condenados no abonaron el monto exigido.

La resolución —que quedó firme el 10 de junio de 2025 — incluye además 20 propiedades. Entre esos bienes se encuentran varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, incorporados al proceso como parte del patrimonio sujeto a decomiso.

Cabe recordar que , esta la situación judicial tuvo un fuerte impacto en Florencia Kirchner , cuya salud se deterioró en medio del proceso.

La hija de la ex presidenta tuvo viajar a Cuba para someterse a tratamientos por linfedema, una obstrucción del sistema linfático, según documentación médica presentada ante los tribunales. Además, fue diagnosticada con estrés postraumático, un cuadro que Cristina Kirchner atribuyó públicamente a la “persecución judicial” que, según la familia, desencadenó un desgaste emocional en Florencia.

Las propiedades de Florencia y Máximo Kichmner están en juego

El fallo incluye diez unidades inmobiliarias en Río Gallegos, ubicadas en Mitre al 500, que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner y cuya compra se registró en 2007.

A ello se suman dos propiedades más en la misma ciudad: una en 25 de Mayo al 200 (adquirida en 2010) y otra en Presidente Néstor Kirchner al 400 (incorporada en 2006).

Además, los hermanos Kirchner figuran como titulares de terrenos en el Departamento III Lago Argentino, entre ellos parcelas de gran extensión en zonas cercanas a El Calafate, incluido el predio adquirido en 2002 donde luego se levantó el Complejo Hotel Los Sauces.

Uno por uno, el listado de los bienes que le decomisarán a Cristina

Los bienes ubicados en el Departamento III Lago Argentino, El Calafate, refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate.

Inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 6.001,64 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

Lote del Complejo Hotel Los Sauces

Ubicación: Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate.

Detalle: Lote comprado en 2002 para la construcción del conocido Complejo Hotel Los Sauces.

Adquisición Adyacente: El desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes, adquiridas en 2007, que pasaron a formar parte integral del proyecto hotelero.

Terrenos de gran extensión (Adquisición 2008 y 2007)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino (propiedades emplazadas a Máximo y Florencia Kirchner).

Detalle: Terrenos de grandes extensiones.

Propiedad de grandes dimensiones (44.106 m²)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 44.106 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

Propiedad de grandes dimensiones (87.046 m²)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 87.046 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

El fallo también alcanza a un conjunto de lotes y propiedades en la capital santacruceña, Río Gallegos

Conjunto de diez unidades (Calle Mitre)

Ubicación: Diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos.

Detalle: Lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Adquisición: Todas adquiridas en 2007.

Inmueble en calle 25 de Mayo

Ubicación: 25 de Mayo al 200, dentro de Río Gallegos.

Adquisición: 2010.

Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner

Ubicación: Calle Presidente Néstor Kirchner al 400, dentro de Río Gallegos.

Adquisición: Sumada al patrimonio familiar en 2006.

