La Capital | Política | Florencia

Decomiso de bienes de Cristina: qué propiedades de Florencia y Máximo Kirchner están en juego

El fallo ordena el decomiso de inmuebles en Río Gallegos y terrenos en El Calafate registrados a nombre de los hermanos Kirchner

20 de noviembre 2025 · 11:00hs
Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

La Justicia dispuso el decomiso de múltiples propiedades y una suma multimillonaria pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Ahora bien, la medida no solo recae sobre ella y el empresario Lázaro Báez, sino que también alcanza a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que figuran como titulares de varios de los bienes involucrados.

El tribunal determinó el decomiso actualizado de $684.990.350.139,86, monto correspondiente a la condena por administración fraudulenta contra el Estado. En el fallo original se había fijado una cifra de $84.835.227.378,04, pero fue revisada por peritos oficiales, fiscales y el cuerpo de contadores de la Corte Suprema, quienes establecieron la metodología de actualización finalmente adoptada. Pese a la intimación judicial, los condenados no abonaron el monto exigido.

La resolución —que quedó firme el 10 de junio de 2025— incluye además 20 propiedades. Entre esos bienes se encuentran varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, incorporados al proceso como parte del patrimonio sujeto a decomiso.

Cabe recordar que, esta la situación judicial tuvo un fuerte impacto en Florencia Kirchner, cuya salud se deterioró en medio del proceso.

La hija de la ex presidenta tuvo viajar a Cuba para someterse a tratamientos por linfedema, una obstrucción del sistema linfático, según documentación médica presentada ante los tribunales. Además, fue diagnosticada con estrés postraumático, un cuadro que Cristina Kirchner atribuyó públicamente a la “persecución judicial” que, según la familia, desencadenó un desgaste emocional en Florencia.

>> Leer más: Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

Las propiedades de Florencia y Máximo Kichmner están en juego

El fallo incluye diez unidades inmobiliarias en Río Gallegos, ubicadas en Mitre al 500, que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner y cuya compra se registró en 2007.

A ello se suman dos propiedades más en la misma ciudad: una en 25 de Mayo al 200 (adquirida en 2010) y otra en Presidente Néstor Kirchner al 400 (incorporada en 2006).

Además, los hermanos Kirchner figuran como titulares de terrenos en el Departamento III Lago Argentino, entre ellos parcelas de gran extensión en zonas cercanas a El Calafate, incluido el predio adquirido en 2002 donde luego se levantó el Complejo Hotel Los Sauces.

>> Leer más: Causa Cuadernos: Cristina denunció "torturas propias de la dictadura" a los arrepentidos

Uno por uno, el listado de los bienes que le decomisarán a Cristina

Los bienes ubicados en el Departamento III Lago Argentino, El Calafate, refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate.

Inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800

  • Ubicación: Departamento III Lago Argentino.
  • Superficie: 6.001,64 metros cuadrados.
  • Adquisición: 2007.

Lote del Complejo Hotel Los Sauces

  • Ubicación: Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate.
  • Detalle: Lote comprado en 2002 para la construcción del conocido Complejo Hotel Los Sauces.
  • Adquisición Adyacente: El desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes, adquiridas en 2007, que pasaron a formar parte integral del proyecto hotelero.

Terrenos de gran extensión (Adquisición 2008 y 2007)

  • Ubicación: Departamento III Lago Argentino (propiedades emplazadas a Máximo y Florencia Kirchner).
  • Detalle: Terrenos de grandes extensiones.

Propiedad de grandes dimensiones (44.106 m²)

  • Ubicación: Departamento III Lago Argentino.
  • Superficie: 44.106 metros cuadrados.
  • Adquisición: 2007.

Propiedad de grandes dimensiones (87.046 m²)

  • Ubicación: Departamento III Lago Argentino.
  • Superficie: 87.046 metros cuadrados.
  • Adquisición: 2007.

El fallo también alcanza a un conjunto de lotes y propiedades en la capital santacruceña, Río Gallegos

Conjunto de diez unidades (Calle Mitre)

  • Ubicación: Diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos.
  • Detalle: Lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
  • Adquisición: Todas adquiridas en 2007.

Inmueble en calle 25 de Mayo

  • Ubicación: 25 de Mayo al 200, dentro de Río Gallegos.
  • Adquisición: 2010.

Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner

  • Ubicación: Calle Presidente Néstor Kirchner al 400, dentro de Río Gallegos.
  • Adquisición: Sumada al patrimonio familiar en 2006.

>> Leer más: La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

La senadora electa por la Libertad Avanza Lorena Villaverde junto a Karina Milei.

Senado: la oposición rechazó el diploma de Villaverde y su futuro se define en el recinto

Diego Spagnuolo declaró este miércoles en Comodoro Py

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

La Justicia impuso nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. 

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

Bullying: en Mendoza aprobaron un ley que multa a los padres de chicos que realicen acoso escolar

Bullying: en Mendoza aprobaron un ley que multa a los padres de chicos que realicen acoso escolar

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio “no es irreversible” y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida
Ovación

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Policiales
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

La Ciudad
Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones