El show debe seguir: quiénes son los que no acataron con antelación un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Una empresa que creció desde una concesión pública rosarina detrás de una decisión tardía y casi fatídica en San Nicolás. Un escenario destruido y un predio arrasado

Luego del fuerte temporal que causó importantes destrozos en el predio de lo que sería la fiesta de disfraces en el autódromo de San Nicolás horas antes de que ingresara el público, lo que generó una tardía suspensión del evento, los organizadores se preparan para realizarlo este fin de semana.

En medio de una ola de críticas por la tardía suspensión, ya que el alerta meteorológico estaba vigente desde un día antes y motivó, por ejemplo en Rosario, la reprogramación del recital de Ciro y los Persas en el Anfiteatro y de la Fiesta de las Colectividades, en San Nicolás se siguió adelante hasta último momento.

Así, no fueron pocos los que llegaron a la ciudad bonaerense desde temprano y vieron impávidos como las ráfagas de más de 100 kilómetros por hora arrasaban con todo a su paso. A otros, la noticia de la suspensión les llegó en pleno viaje hacia la vecina localidad.

La postal recorrió las redes en minutos: estructuras retorcidas y destrucción dentro del predio que debía recibir a miles de personas. El Autódromo de San Nicolás quedó convertido en tierra arrasada. El colapso del escenario principal fue registrado en video por jóvenes que estaban en torno al predio para ingresar a la fiesta. Esa caída ocurrió antes del ingreso del público y evitó, casi de casualidad, consecuencias gravísimas, ya que llevó a los organizadores a determinar la suspensión del evento.

Las ALERTAS son informes de PRECAUCIÓN, es un aviso con tiempo, pueden no suceder (lo cuál es mejor), pero cuando si suceden ayudan a bajar los incidentes. Acá tenes la Fiesta de los Disfraces que se hizo anoche en San Nicolas, la suspendieron cuando ya la gente estaba ahí...

Esa misma decisión se había tomado en Rosario muchas horas antes, por lo que distintos espectáculos al aire libre, entre ellos la Fiesta de Colectividades, fueron reprogramados. Es más, el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, había sido enfático: “Con alerta naranja no se puede realizar ningún evento masivo al aire libre.”

Pero en San Nicolás todo siguió adelante hasta que el escenario principal se desmoronó, por fortuna, apenas un par de horas antes de que ingresara el público, por lo que no hubo que lamentar heridos. También la suerte estuvo del lado de artistas y de empleados que sí estaban dentro del predio cuando se produjo el colapso

San Nicolás. Un violento temporal que atravesó anoche el norte de la provincia de Buenos Aires provocó el desplome del escenario principal montado en el autódromo para la edición de la Fiesta de Disfraces.

La reacción tardía

Mientras la lluvia azotaba la región y el escenario literalmente volaba, la productora Asfalto (organizadora y responsable de la Fiesta de Disfraces) tomó la decisión de acatar el alerta naranja meteorológico.

La suspensión tardía desató enojo en redes sociales. Usuarios denunciaron desprolijidad, falta de comunicación y decisiones improvisadas. Muchos comenzaron a revender —e incluso regalar— sus entradas ante la incertidumbre. Los tickets costaban entre $25.000 y más de $60.000, lo que profundizó el malestar por la gestión del evento. Videos publicados por asistentes mostraron preocupación por la estructura y críticas directas a la organización.

Asfalto Producciones fue la única productora visible en la gráfica oficial del evento. En los últimos años se consolidó como uno de los actores más fuertes del entretenimiento en Rosario. Integra el Urban Group y está vinculada a Urban Investment SRL, cuyos socios son Fernando Lourido y Luciano Espíndola.

Se trata del mismo grupo empresario que tiene la concesión del uso de un predio público estratégico: el histórico Patio de la Madera, hoy reconvertido en Mercado del Patio y centro de eventos.

Asfalto explota allí el Bioceres Arena, en un sector del parque público frente a la Terminal. El lugar es utilizado para recitales y shows y su fisonomía es criticada por urbanistas y referentes de la cultura. Según su óptica, la estructura no guarda ningún tipo de relación con el entorno. Se trata de un montaje en seco que contrasta notablemente con el elegante edificio de la terminal de ómnibus, que se ubica a pocos metros.

Desde ese emprendimiento, montado en un predio público, Asfalto comenzó a robustecer su historia empresarial y a ganar espacios dentro del mundo de recitales y eventos locales.

El sábado pasado, en San Nicolás no hubo un comunicado oficial que explique por qué no se suspendió el evento al mediodía, cuando el pronóstico anticipaba tormentas severas. Tampoco por qué se montó un escenario de gran porte en un predio tan expuesto. Por fortuna no hubo heridos.