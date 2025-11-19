Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

En los últimos tres años, los casos de esta infección aumentaron en un 38,5%, según datos del ministerio de Salud.

El chancro es uno de los primeros síntomas de sífilis que suele aparecer

El aumento de los casos de sífilis encendió alarmas en los últimos tiempos. En las últimas 44 semanas de este 2025 se registraron 36.702 infecciones de este tipo a nivel nacional . En comparación al mismo periodo del 2024 , la cifra representa un incremento del 20,5%. En cambio, en la provincia de Santa Fe los contagios se mantuvieron estables y hasta hubo un leve descenso de casos.

La información se desprende del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), publicado por el ministerio de Salud. La cifra registrada implica un crecimiento del 38,5% de estos contagios en los últimos tres años.

En la provincia de Santa Fe, se registraron 4.229 casos de sífilis en las últimas 44 semanas del año . En comparación al BEN anterior, significa un retroceso del 2% de los casos (se reportaron 4.285 en el periodo anterior) , lo que marca un leve descenso de esta infección en la provincia, a contracorriente de los datos a nivel nacional. No obstante, la cantidad de contagios reportados sigue encendiendo alarmas.

En el BEN se resalta que la mayor incidencia de esta infección se da en jóvenes de entre 15 y 39 años: el 76% de los casos se concentró en este grupo etario.

Con más detalle, dentro de este grupo, las tasas más elevadas se notificaron entre jóvenes de 20 a 24 años con 228,2 casos cada 100.000 habitantes.

En segundo lugar quedó el grupo de 25 a 29 años (con 207,7 casos por 100.00 habitantes. En ambos grupos, el contagio fue mayor en mujeres (287,9 y 243,1 respectivamente) que en varones (170,9 y 173,2).

>> Leer más: Ante el aumento de los casos de sífilis, salud pública toma medidas para controlar la situación

Cuáles son los síntomas del sífilis y cómo es su contagio

Vale recordar que la sífilis ocurre principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección —anales, vaginales u orales— y, en menor medida, por vía transplacentaria o transfusión sanguínea. La enfermedad evoluciona por estadios clínicos (primaria, secundaria, latente y terciaria), y presenta alta transmisibilidad en sus fases iniciales.

En cuanto a los síntomas, una primera etapa genera una lastimadura o úlcera, llamada “chancro” generalmente única y no dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces es acompañada por la inflamación de un ganglio en la zona. Esta etapa inicial se llama sífilis primaria.

Aun cuando no se reciba tratamiento, la lastimadura o úlcera desaparece sola después de unos días, y la infección puede progresar a la segunda etapa o sífilis secundaria, después de un período de “latencia” que es variable y durante el cual no aparecen síntomas. Los síntomas de la sífilis secundaria pueden presentarse hasta varios meses más tarde. Entre estos pueden aparecer: erupción (o ronchas) en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas en la zona genital.

>>Leer más: Odontólogos rosarinos detectan cada vez más enfermedades de transmisión sexual por lesiones en la boca

¿Cómo se diagnostica la sífilis?

Se diagnostica a través de un análisis de sangre que puede ser:

1) Por medio de la extracción de sangre.

2) Por medio del test rápido (TR): el resultado preliminar estará disponible entre los 15 y 30 minutos subsiguientes.

En ambos casos, ante un resultado positivo preliminar, se realizará un segundo estudio confirmatorio.

¿Cuál es el tratamiento?

La sífilis se cura con un tratamiento sencillo y seguro que está disponible en forma gratuita en todos los espacios de salud públicos. El tratamiento debe realizarlo la persona que tiene la infección y su/s pareja/s sexuales.

¿Qué pasa si no se recibe tratamiento?

La infección puede progresar y causar daños al corazón y lesiones en el sistema nervioso, entre otras consecuencias. Es importante tener en cuenta que la persona que tiene la infección podrá transmitirla a otras personas mientras no realice el tratamiento.

Si una persona gestante está infectada y no es tratada puede transmitir la infección durante el embarazo y/o parto, resultando sífilis congénita. Las personas recién nacidas con sífilis congénita pueden sufrir ceguera, daño severo de otros órganos y hasta incluso la muerte.

Cuáles son las vías de transmisión de la sífilis

Vía sexual: se transmite por mantener relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido pre eyaculatorio, fluidos vaginales, sangre.

Puede prevenirse con el uso d preservativo peneano o barrera oral, y estando atentos/as a signos o síntomas.

La bacteria de la sífilis es transmitida especialmente por contacto directo con las LASTIMADURAS que se presentan en el ÁREA GENITAL. Como las lesiones iniciales no producen dolor o pueden estar ubicadas en alguna zona que no visible (por ejemplo los genitales internos o en la cavidad bucal), es posible que la persona no sepa que tiene la ITS. LAS LESIONES EN LA PIEL que aparecen en la segunda etapa de la infección son muy contagiosas.

Vía perinatal: se transmite a través de los fluidos presentes en el proceso de gestación o durante el parto.

Cómo prevenir la sífilis

Para prevenir la transmisión toda persona gestante debe testearse durante el embarazo para recibir tratamiento oportuno y evitar así la transmisión de la infección.

Es importante realizar el testeo desde la primera consulta del embarazo.

También la/s pareja/s sexuales de la persona gestante debe testearse y recibir tratamiento, para no re infectarse, aun cuando no tenga síntomas.