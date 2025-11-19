Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Las requisas son parte de las investigaciones de episodios como los ataques a tiros contra Dylan Cantero, Rosa Caminos y un familiar de Fernando "Colo" Cappelletti

Siete personas fueron detenidas en el marco de 53 allanamientos realizados este miércoles en Rosario en el marco de las investigaciones por reciente episodios de violencia armada, entre ellos las balaceras perpetradas el lunes con heridos como Dylan Cantero y Rosa Caminos, que para la provincia se enmarcan en una posible reconfiguración de los liderazgos de las bandas criminales en la ciudad.

Más de 500 efectivos policiales participaron de los operativos coordinados por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración de grupos tácticos provinciales y federales. En ese contexto también se incautaron drogas, armas de fuego, municiones dinero y teléfonos celulares , entre otros elementos de interés para la investigación.

“Fue una acción conjunta con el MPA y también con las fuerzas federales, con resultados que serán evaluados por los fiscales en cada causa. Son varias causas sobre las cuales se trabajó, con seis detenciones. Son operativos que van a ser frecuentes, teniendo en cuenta que se han incorporado nuevos fiscales, por lo que el incremento de las investigaciones, y estos allanamientos son consecuencias de esas pesquisas ”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provinica, Omar Pereira, en una conferencia de prensa sobre los resultados del operativo.

Si bien no trascendieron las identidades de los demorados, Pereira señaló que “uno tenía pedido de captura” y que “las restantes fueron aprehendidas por un pedido de detención expreso de los fiscales”. Al respecto pudo saberse que la persona detenida con pedido de captura era buscada en una causa por abuso sexual. Respecto de los responsables por las balaceras perpetradas el lunes, el funcionario sostuvo que “hay varias hipótesis en proceso de investigación”.

En ese marco la directora general de la PDI, Eva Cainelli, sostuvo que los allanamientos se realizaron tanto en la zona norte como en la zona sur y remarcó que en las requisas se encontró “importante material probatorio” para las investigaciones en curso. “Estamos hablando de varias causas por microtráfico, amenazas, abuso de armas. Por ende encontramos drogas, dinero en efectivo, armas de fuego, cartuchería, así que está todo relacionado con la causa y es lo que estábamos buscando”.

Asimismo, trascendió que entre el material secuestrado hubo 827.800 pesos, 18 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, un pasaporte y una cédula de conducir. Además se incautaron 65 gramos de cocaína —no se precisó sin fraccionados o no— y una cantidad no precisada de marihuana, además de cuatro plantas de cannabis.

Las balaceras del lunes

El primero de los ataques ocurrió el lunes cerca de las 15, cuando desde un auto fue baleado Dylan Cantero cuando estaba en una casa del barrio La Granada. Además del joven de 21 años, que recibió dos balazos en el abdomen, resultaron heridos una beba y una adolescente de la familia Cantero.

Minutos más tarde se registró otro ataque en la zona de Felipe Moré y Gaboto, contra la casa de Fernando "Colo" Cappelletti, un preso vinculado a la banda criminal liderada por Lisandro "Limón" Contreras. En ese hecho fue herido un hermano del detenido.

Más tarde un tercer ataque fue en Presidente Quintana y Chacabuco, barrio Tablada, donde desde una moto le dispararon a Rosa Caminos, condenada por narcotráfico y hermana del asesinado jefe de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos. En el episodio resultaron con heridas leves dos hijos de la mujer.