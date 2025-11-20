La Capital | Economía | producción industrial

Según Fiel, la producción industrial se derrumbó 5,3% en octubre

El sector automotor, la metalmecánica y la actividad de químicos y plásticos encabezaron las bajas. Se profundiza la debacle fabril

20 de noviembre 2025
La producción industrial cayó 5,3% interanual en octubre, aunque registró una leve suba de 0,3% con relación a septiembre. Así lo reflejó el Indice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel). En diez meses el nivel acumulado es similar al del mismo período de 2024.

“En el mes, el mejor registro de actividad lo volvió a mostrar el sector de los minerales no metálicos, rama al interior de la cual los despachos de cemento tuvieron un marcado avance por la tracción de las entregas a granel, que registran una sostenida mejora desde comienzos de año pero desde un nivel muy bajo”, indicó el informe.

La producción de alimentos y bebidas mostró un avance interanual. En contraste, la industria automotriz registró una contracción por cuarto mes consecutivo y el sector metalmecánico encadenó tres meses de caída. El sector de químicos y plásticos también bajó.

En cuanto al desempeño acumulado durante los primeros diez meses del año, la producción de minerales no metálicos continúa liderando con una mejora de 7%. Le siguen la producción de alimentos y bebidas (3,4%), la de autos (2,7%) y la refinación de petróleo con 2.6%. Las industrias metálicas básicas aumentaron 2,5% y las de elaboración de insumos textiles un incremento de 0.8%. Cayeron la metalmecánica (-2.8%), los despachos de cigarrillos (-3.3%), la producción de papel y celulosa (-5.1%) y la de insumos químicos y plásticos (-8.8%).

La producción de bienes de capital acumula el mayor crecimiento en los primeros diez meses (7%). La de consumo no durable creció 2,6%, mientras que las de uso intermedio y consumo durable registraron caídas de 1,6% y 4,1%, respectivamente.

Cuesta abajo

Los datos de Fiel confirman las dificultades por las que atraviesa el sector industrial. A principios de semana, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) difundió su reporte sobre la producción fabril en la provincia correspondiente a septiembre. Cayó 0,3% en septiembre y el 60% de las ramas mostró niveles de actividad inferiores a los del mismo mes del año pasado. Si bien la variación mensual arrojó un leve signo positivo (1%), la tendencia a largo plazo muestra dificultades.

En el período enero-septiembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 9,3% por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

Las actividades fabriles que históricamente tienen una gran incidencia en la producción provincial fueron las más golpeadas, especialmente en el sector metalmecánico. El sector de mayor incidencia negativa en la variación interanual del índice de producción industrial de Fisfe en septiembre de 2025 fue la industria siderúrgica. La producción de acero en la provincia enfrentó una profunda caída del 45% interanual. En vehículos automotores, la producción registró una disminución del 54% interanual.

La elaboración de productos de metal y los servicios de trabajo de metales mostraron una caída interanual de 11,2%, mientras que maquinaria de uso general sufrió una baja del 12,8%.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó 0,7% interanual en septiembre. El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

El peso de la industria

En Argentina, la industria manufacturera tiene un peso significativo. De acuerdo a un reciente informe del centro de estudios Fundar, representa el 18% del PBI, explica la mitad del gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) y emplea a 2,5 millones de personas en forma directa, en condiciones de empleo superiores al promedio de la economía.

El país muestra un nivel de desarrollo industrial superior al promedio regional aunque desde 1970 fue uno de los países que más se desindustrializó en el mundo, sin poder consolidar una estructura industrial compleja ni alcanzar una balanza comercial superavitaria en manufacturas. En 2023, Argentina registró un PBI industrial por habitante de 2752 dólares, lo cual la ubica en una posición intermedia a nivel global.

En 2024, los salarios de los trabajadores formales industriales fueron 17% más altos que el promedio de los asalariados formales del sector privado. Sin embargo, presenta variaciones significativas entre ramas. Por ejemplo, los de la refinación de petróleo son cuatro veces más altos que en la industria maderera. También tienen sueldos elevados sectores como la industria química, la de metales comunes (como el acero y el aluminio), la automotriz y la tabacalera. En el otro extremo, hay ramas donde los sueldos son más bajos, no solo en comparación con la media industrial sino también con el promedio de la economía. Es el caso de actividades como la producción de madera, la confección de ropa, el calzado y los muebles.

“Los sectores con mejores salarios suelen ser de mayor productividad y tecnología, son intensivos en capital, demandan empleo más calificado y cuentan con sindicatos más fuertes. Además, suelen estar dominados por empresas grandes, que en general ofrecen mejores condiciones laborales”, señaló Fundar.

