Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

El auditor del MPA presentó una acusación ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que debe emitir un dictamen sobre si sanciona o no al funcionario

Un fiscal santafesino se encuentra bajo investigación por una presunta falsa denuncia de robo de dos neumáticos presentada ante una compañía de seguros . El auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Luis Mai, presentó un dictamen sobre el caso ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial que debe expedirse sobre si sanciona o no al funcionario en cuestión.

La diputada provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe , Lionella Cattalini, integra la bicameral y este martes brindó detalles de la denuncia. “Leandro Mai, el auditor del MPA, presentó un dictamen en el que se acusa al fiscal de la localidad de San Jorge , porque en principio llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino, pero luego en la Fiscalía se enteraron que había radicado una denuncia al seguro por el robo dos neumáticos”, dijo la legisladora.

En declaraciones a LT8 , la diputada del socialismo sostuvo que “si eso se comprueba es un hecho grave. Estamos dando ingreso al procedimiento disciplinario en la comisión de Acuerdos como corresponde. Al parecer (el fiscal) dio dos versiones de lo ocurrido. No puedo asegurarlo porque estamos en pleno proceso de investigación”.

“Lo que indica el escrito del auditor del MPA es que en un primer momento el fiscal alegó haber llegado tarde a una audiencia, porque había roto el neumático por un pozo y luego presentó una denuncia en la compañía de seguros porque le habían robado dos neumáticos”, precisó Cattalini.

Qué dice la denuncia

La diputada agregó que “hay una investigación preliminar del auditor, donde figuran diversos testimonios y donde hay una queja del seguro diciendo que no hay ningún indicio de que se haya comprobado un robo. Eso será un eje de la investigación. Vamos a iniciar el procedimiento de acuerdo con lo que manda la ley hasta que la Legislatura sancione un régimen disciplinario tal como lo establece la Constitución sancionada este año”.

“Si la denuncia se comprueba, es un hecho gravísimo. No tiene que ver con el simple robo de un neumático, sino con la actitud de un funcionario público, en este caso un fiscal que es el encargado de investigar a personas y que estaría cometiendo un delito. Es un muy mal ejemplo hacia la sociedad y hacia tantas personas que merecen respeto institucional. Creo que esto habla de un mal de época. Parece que todo vale lo mismo y los funcionarios públicos tenemos otras responsabilidades, y no todo vale lo mismo”, subrayó.