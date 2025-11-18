La Capital | La Región | San Jorge

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

El auditor del MPA presentó una acusación ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que debe emitir un dictamen sobre si sanciona o no al funcionario

18 de noviembre 2025 · 17:06hs
La Fiscalía de San Jorge. Un funcionario es investigado por inventar una denuncia por robo de neumáticos. 

Foto: MPA

La Fiscalía de San Jorge. Un funcionario es investigado por inventar una denuncia por robo de neumáticos. 

Un fiscal santafesino se encuentra bajo investigación por una presunta falsa denuncia de robo de dos neumáticos presentada ante una compañía de seguros. El auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Luis Mai, presentó un dictamen sobre el caso ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial que debe expedirse sobre si sanciona o no al funcionario en cuestión.

La diputada provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini, integra la bicameral y este martes brindó detalles de la denuncia. “Leandro Mai, el auditor del MPA, presentó un dictamen en el que se acusa al fiscal de la localidad de San Jorge, porque en principio llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino, pero luego en la Fiscalía se enteraron que había radicado una denuncia al seguro por el robo dos neumáticos”, dijo la legisladora.

En declaraciones a LT8, la diputada del socialismo sostuvo que “si eso se comprueba es un hecho grave. Estamos dando ingreso al procedimiento disciplinario en la comisión de Acuerdos como corresponde. Al parecer (el fiscal) dio dos versiones de lo ocurrido. No puedo asegurarlo porque estamos en pleno proceso de investigación”.

>> Leer más. Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

“Lo que indica el escrito del auditor del MPA es que en un primer momento el fiscal alegó haber llegado tarde a una audiencia, porque había roto el neumático por un pozo y luego presentó una denuncia en la compañía de seguros porque le habían robado dos neumáticos”, precisó Cattalini.

Embed - FISCAL INVESTIGADO Y EXCUSAS POR LLEGAR TARDE A UNA AUDIENCIA - LIONELLA CATTALINI

Qué dice la denuncia

La diputada agregó que “hay una investigación preliminar del auditor, donde figuran diversos testimonios y donde hay una queja del seguro diciendo que no hay ningún indicio de que se haya comprobado un robo. Eso será un eje de la investigación. Vamos a iniciar el procedimiento de acuerdo con lo que manda la ley hasta que la Legislatura sancione un régimen disciplinario tal como lo establece la Constitución sancionada este año”.

“Si la denuncia se comprueba, es un hecho gravísimo. No tiene que ver con el simple robo de un neumático, sino con la actitud de un funcionario público, en este caso un fiscal que es el encargado de investigar a personas y que estaría cometiendo un delito. Es un muy mal ejemplo hacia la sociedad y hacia tantas personas que merecen respeto institucional. Creo que esto habla de un mal de época. Parece que todo vale lo mismo y los funcionarios públicos tenemos otras responsabilidades, y no todo vale lo mismo”, subrayó.

Noticias relacionadas
La segunda etapa del proyecto contará con otros 19,5 millones de pesos del POU, y la tercera completará la intervención total del inmueble, con el reacondicionamiento del suelo y las cuatro habitaciones restantes, ya que en esta fase se concluyeron dos habitaciones, baño y cocina.

Recuperan y ponen en valor la estación de ferrocarril de Cañada del Ucle con una inversión millonaria

Seguridad Vial advirtió que conducir con una licencia falsificada es un delito penal.

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

La interpretación de la tradicional Misa Criolla a cargo de la “Confluencia Coral Ariel Ramírez”, dirigida por Cristián Caselli.

"Desbloqueá Timbúes": Presentaron la grilla completa de la Fiesta Misa Criolla 2025

La presencia de Vallejos aportó una mirada estratégica sobre la gestión local y fortaleció el intercambio federal entre referentes municipales de todo el país.

Reconquista dijo presente en las jornadas nacionales de Acep-KAS realizadas en Paraná

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Lo último

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ovación
Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza
Ovación

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Policiales
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija