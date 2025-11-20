Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El candidato de Fuerza Leprosa, Julián González, habló para los socios de Newell's sobre sus ideas para conducir el club a partir de diciembre.

Después de la presentación de Unen el miércoles, ahora le tocó a Fuerza Leprosa exponer sus ideas de cara a las elecciones en Newell's , con Julián González , el candidato a la cabeza. Es el que recurrió a la Justicia para ser habilitado, ya que fue descartado por la Junta Electoral por sostener que no tiene la antigüedad necesaria.

González espera que la Justicia resuelva su situación a favor , ya que fue excluido porque la Junta sostuvo que no cuenta con los diez años de antigüedad requerido para el cargo. Pero, aunque no logre su cometido, Fuerza Leprosa se presentaría igual sin hacer alianzas y con otro candidato.

Por lo pronto, en los salones del hotel Holliday Inn, primero Julián González tuvo una ronda con la prensa y después se hizo la presentación para los socios. Lo acompañaron Roberto Mensi y Malena Salinas, de Autoconvocados, Juan Carlos Cagnoli y el empresario Juan Cúneo entre otros.

"La expectativa es de la que venimos hablando. Tenemos un proyecto superador. Hace un año y medio venimos trabajando para que Newel l's vuelva a escribir las páginas gloriosas", dijo ilusionado Julián González.

"El último año fueron todas malas noticias. En 2010 yo no podía ser socio menor, por eso fuimos a la Justicia para que los socios tengan la opción que merecen", explicó González sobre su situación.

El líder de Fuerza Leprosa explicó que "me acompañarán profesionales, Newell's expulsó a la gente honesta, y hoy nos están acompañando. El equipo necesita volver a ser competitivo, hay que hacer que las cosas sean causales".

Los hombres del fútbol que lo acompañan

"El jueves próximo presentaremos al equipo de fútbol, vamos a armar equipos, algunos con gente de Newell's y otros no"; dijo. "Apostamos al trabajo en equipo. Que sea robusto y de calidad".

En cuanto a los nombres, Julián González señaló que "Roberto Battión va a ser el mánager, sabe trabajar en equipo, viene a sostener un proyecto y estamos convencidos de que el lo hará", especificó respecto al que fuera jugador de Unión de Santa Fe.

González explicó además por qué no estará finalmente Ezequiel Borrelli en el puesto. Al respecto, señaló que "la dilación hizo que hoy no esté. Se generaron otras ofertas. Hablé con él, pero nada compromete el proyecto. La semana que viene conocerán el plan opcional". Y aclaró puntualmente: "no nos defraudó, es un profesional".

A su vez, tuvo palabras de elogio para Lucas Bernardi. "Vivimos una situación crítica. Celebro que Bernardi haya tomado y él mismo nos dio su visión y en esa apertura nos dijo que hay áreas que no están en crisis".

La situación económica de Newell's

"La situación económica es muy complicada. M gustan muchos los números. Financieramente, tenemos diez medidas para la crisis. La deuda es grande, el plantel vale menos que la deuda y está mal", dijo. Y explicitó: "Hay una deuda de 32 millones y el plantel vale 24".

Julián González también aclaró que "el representante en AFA seré yo, tiene que ir el presidente. Newell's destruyó la relación con la AFA y hay que recuperarla".

Y respecto al título que le otorgaron a Central, el candidato dijo: "Este viernes me acercaré a la AFA para que me expliquen por qué se definió lo de hoy".

También González habló de los jugadores: "Se vencen 14 contratos, es una oportunidad de armar el mix que queremos en el fútbol. No nos podemos permitir que el mercado sea corto. Estamos hablando con representantes y jugadores hace un mes y medio. La situación no es fácil por las inhibiciones".

Y respecto a quién será el entrenador, aclaró que "el técnico se conocerá antes. A Bernardi le dije si quería ser parte y me dijo que no. El socio tiene que votar proyectos".