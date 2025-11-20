La Capital | Ovación | Julián González

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El candidato de Fuerza Leprosa, Julián González, habló para los socios de Newell's sobre sus ideas para conducir el club a partir de diciembre.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

20 de noviembre 2025 · 20:08hs
Julián González

Leo Vincenti

Julián González, junto a los socios de Newell's. Su agrupación Fuerza Leprosa quiere conducir al club.

Después de la presentación de Unen el miércoles, ahora le tocó a Fuerza Leprosa exponer sus ideas de cara a las elecciones en Newell's, con Julián González, el candidato a la cabeza. Es el que recurrió a la Justicia para ser habilitado, ya que fue descartado por la Junta Electoral por sostener que no tiene la antigüedad necesaria.

González espera que la Justicia resuelva su situación a favor, ya que fue excluido porque la Junta sostuvo que no cuenta con los diez años de antigüedad requerido para el cargo. Pero, aunque no logre su cometido, Fuerza Leprosa se presentaría igual sin hacer alianzas y con otro candidato.

Por lo pronto, en los salones del hotel Holliday Inn, primero Julián González tuvo una ronda con la prensa y después se hizo la presentación para los socios. Lo acompañaron Roberto Mensi y Malena Salinas, de Autoconvocados, Juan Carlos Cagnoli y el empresario Juan Cúneo entre otros.

Julián González apuesta a un proyecto superador

"La expectativa es de la que venimos hablando. Tenemos un proyecto superador. Hace un año y medio venimos trabajando para que Newell's vuelva a escribir las páginas gloriosas", dijo ilusionado Julián González.

>>Leer más: Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin Mundial

"El último año fueron todas malas noticias. En 2010 yo no podía ser socio menor, por eso fuimos a la Justicia para que los socios tengan la opción que merecen", explicó González sobre su situación.

El líder de Fuerza Leprosa explicó que "me acompañarán profesionales, Newell's expulsó a la gente honesta, y hoy nos están acompañando. El equipo necesita volver a ser competitivo, hay que hacer que las cosas sean causales".

Los hombres del fútbol que lo acompañan

"El jueves próximo presentaremos al equipo de fútbol, vamos a armar equipos, algunos con gente de Newell's y otros no"; dijo. "Apostamos al trabajo en equipo. Que sea robusto y de calidad".

En cuanto a los nombres, Julián González señaló que "Roberto Battión va a ser el mánager, sabe trabajar en equipo, viene a sostener un proyecto y estamos convencidos de que el lo hará", especificó respecto al que fuera jugador de Unión de Santa Fe.

González explicó además por qué no estará finalmente Ezequiel Borrelli en el puesto. Al respecto, señaló que "la dilación hizo que hoy no esté. Se generaron otras ofertas. Hablé con él, pero nada compromete el proyecto. La semana que viene conocerán el plan opcional". Y aclaró puntualmente: "no nos defraudó, es un profesional".

A su vez, tuvo palabras de elogio para Lucas Bernardi. "Vivimos una situación crítica. Celebro que Bernardi haya tomado y él mismo nos dio su visión y en esa apertura nos dijo que hay áreas que no están en crisis".

>>Leer más: Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

La situación económica de Newell's

"La situación económica es muy complicada. M gustan muchos los números. Financieramente, tenemos diez medidas para la crisis. La deuda es grande, el plantel vale menos que la deuda y está mal", dijo. Y explicitó: "Hay una deuda de 32 millones y el plantel vale 24".

Julián González también aclaró que "el representante en AFA seré yo, tiene que ir el presidente. Newell's destruyó la relación con la AFA y hay que recuperarla".

Y respecto al título que le otorgaron a Central, el candidato dijo: "Este viernes me acercaré a la AFA para que me expliquen por qué se definió lo de hoy".

También González habló de los jugadores: "Se vencen 14 contratos, es una oportunidad de armar el mix que queremos en el fútbol. No nos podemos permitir que el mercado sea corto. Estamos hablando con representantes y jugadores hace un mes y medio. La situación no es fácil por las inhibiciones".

Y respecto a quién será el entrenador, aclaró que "el técnico se conocerá antes. A Bernardi le dije si quería ser parte y me dijo que no. El socio tiene que votar proyectos".

Noticias relacionadas
Los capitanes de Central, Jorge Broun y Ángel Di María, con la Copa que la Liga Profesional otorgó al club.

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Tomás Etcheverry celebra el tremendo primer punto de Argentina sobre Alemania, en la Copa Davis.

Copa Davis: Argentina y Alemania igualan 1 a 1 y el dobles define el pase a semifinales

Ángel Di María y el Gigante que lo contempla. Fideo ya tiene un título con Central, pero buscará algunos más.

Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Algunos futbolistas del plantel profesional de Central tienen pensado mostrarles la Copa a los hinchas.

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Ver comentarios

Las más leídas

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Lo último

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ovación
Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Policiales
Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo