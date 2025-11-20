Se declaró un principio de incendio en antigua casona a metros de Tribunales Vecinos del lugar aseguran que el fue el segundo incidente de ese tipo y culpan a habitantes de edificios linderos de arrojar "colillas de cigarrillos encendidas". 20 de noviembre 2025 · 10:21hs

Foto: Maxi Klanjscek La casona de Montevideo al 1900, donde se produjo un principio de incendio en el techo. Quejas de los vecinos por colillas de cigarrillos que caen de edificios linderos. Foto: Maxi Klanjscek La casona de Montevideo al 1900. Vecinos enojados por las colillas de cigarrillos que son arrojadas desde edificios linderos.

El techo de una antigua casona ubicada en Montevideo al 1900, a pocos metros de Tribunales provinciales, sufrió esta madrugada un principio de incendio, lo que causó alarma entre los habitantes de la zona. Se trató del segundo incidente de ese tipo en el mismo lugar.

Vecinos del inmueble denunciaron que el fuego se produjo porque desde un edificio lindero se arroja colillas de cigarrillos encendidas.

“El de anoche fue el segundo incendio, y fue de la misma forma que el primero”, señaló a LT8, un habitante de la cuadra. “La otra vez, el dueño de la casona estaba durmiendo y se despertó por el olor a humo, se le estaba quemando la casa. Entonces, el propietario fue reclamar al consorcio del edificio de al lado y nadie se hizo responsable”.

Cómo fue el incendio de anoche El vecino contó que la casona tiene “un hermoso techo, a dos aguas, que todavía presenta los daños del incidente anterior. Una casa hermosa, y esta mañana pasó lo mismo. Los bomberos estuvieron más de una hora trabajando, cortaron el tránsito por Montevideo y pudieron apagar el fuego”.

“El dueño estaba muy enojado porque fue la segunda vez que le pasó algo así. A mí me pasó lo mismo, me caen las colillas de los cigarrillos sobre mi patio. Ya me quejé, pero nadie me hizo caso”, subrayó. casona princpio de incendio La casona de Montevideo al 1900. Vecinos enojados por las colillas de cigarrillos que son arrojadas desde edificios linderos. Foto: Maxi Klanjscek