Imputan a nueve presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad penitenciaria

Agustín de la Encina fue asesinado en la cárcel de Piñero. Dos agentes del Servicio Penitenciario ya están en prisión por facilitar el crimen. Los asesinos fueron grabados y están presos por otros delitos.

20 de noviembre 2025 · 17:42hs
Agustín de la Encina Capelletti fue mortalmente apuñalado en el pabellón 6 de la cárcel de Piñero.

El 13 de enero de 2025 Agustín de la Encina Capelletti se encontraba en una celda denominada "jaula de seguridad" en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Lo habían trasladado desde otra unidad penitenciaria, Coronda, a este nuevo pabellón pese a que él sabía que no era bienvenido. El 13 de enero pasado lo mataron dentro del penal. En la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Paula Barros le atribuyó a Jorge G. el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de instigador; y a Marcelo C., Franco A., Nahuel C., Sebastián G., Adrián R., Darío V., Kevin S. y Jonatan G., el delito de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautores.

En tanto, y en una audiencia anterior, dos agentes del Servicio Penitenciario, Julián Aguirre y Gustavo Raimondi fueron imputados por haber facilitado el asesinato de Agustín De La Encina Cappelletti. El delito fue homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y abuso funcional al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe en calidad de partícipes primarios. Todos se encuentran en prisión preventiva.

La particularidad del preso asesinado fue que antes de ser detenido a fines de 2021 por comercializar drogas en el centro rosarino, se describía en su perfil de LinkedIn como broker de seguros. Su currículum abarcaba distintas actividades laborales: desde reparación y programación de sistemas operativos, tareas administrativas en una escuela de conducción, venta de servicios médicos de emergencias y también como columnista en un programa de FM.

En la audiencia imputativa del jueves el juez de primera instancia Carlos Sosa tuvo por formalizada la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva para los nueve imputados y la disposición de restricciones en las comunicaciones entre los imputados y con el exterior.

La Fiscalía les atribuyó que el 13 de enero los imputados se encontraban alojados en el Pabellón Nº 6 de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, tras finalizar el horario de visita, y tras aguardar el retiro de la última de los presentes, Jorge G. dio la orden de materializar el plan criminal de dar muerte del interno Agustín de la Encina Capelletti concertado previamente con los otros imputados.

Movimientos carcelarios

Cuando la víctima descendió desde la planta alta del patio interno del pabellón N.º 6 de la cárcel Piñero hacia un freezer Marcelo C. y Franco A. salieron de la una celda para golpearlo. Al advertir De la Encina las intenciones corre hacia la jaula de seguridad, pero estaba cerrada, Marcelo C. y Franco A. lo capturan comienzan a golpearlo con elementos corto-punzantes con intención de matarlo.

Finalmente ingresó a una celda y se acercaron allí Jorge G. (delegado del pabellón) y Jonatan G., mientras Jorge gritaba que De La Encina se iría con vida del lugar, solicitándole a los celadores que abran la puerta del patio externo para que ingresen parte de la población carcelaria que se encontraban allí. Mientras De la Encina se encontrara resguardado en el interior de la jaula de seguridad celda y en presencia del Jefe de Vigilancia Hernán P., éste da la orden a los celadores Julián Aguirre y Gustavo Raimondi de abrir la puerta de la jaula , por lo que éste último franquea su acceso, ingresando a la jaula unas cuatro personas aproximadamente que se encontraban en el patio externo, abriendo luego la puerta que da al patio interno, quedando entreabierta, instante en que los internos que habían ingresado a la jaula de seguridad comienzan a golpear a De la Encina.

Jonatan G., quien se encontraba en el patio interno del pabellón, pateó la puerta. En ese momento, los numerosos internos que estaban en sus celdas y en el patio interno del pabellón, entre los que se encontraban Nahuel C., Sebastián G., Adrián R., Darío V., Kevin S. y otros no identificados, se dirigieron a veloz carrera hacia la jaula de seguridad y comenzaron a golpear a De la Encina entre todos, mediante golpes de puño y con elementos corto-punzantes con la intención de ocasionarle su muerte, provocándole de este modo múltiples heridas, retirándose más tarde de la celda de seguridad hacia el interior del pabellón.

De la Encina fue retirado de la Unidad Penitenciaria y trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Alvarez y falleció el mismo día a las 19, merced producto de las heridas efectuadas por los demás internos del Pabellón Nº 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero.

Un preso particular

De la Encina Capelletti estaba preso desde 2021 en una causa federal. La banda de Esteban Alvarado, para la que trabajaba a partir de una relación con su hermana, lo culpaba de la pérdida de un envío de 32 kilos de cocaína. Quienes estaban en la sala 3 del Centro de Justicia Penal escucharon declaraciones que recordaron al menos escenas de películas en las que los guardiacárceles cambian su rol de celador por el de asesino y muestran su costado desalmado.

Una de las pruebas esgrimidas es la declaración de un testigo de identidad reservada, que plantea que habría existido una fuerte suma de dinero para que se facilite el crimen dentro de la cárcel.

De la Encina fue bróker de seguros, estudiante de Derecho y estaba detenido desde 2021 por una causa de venta de drogas. En ese entonces lo habían detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento de Pellegrini y Laprida, en Rosario, y luego lo trasladaron a la cárcel de Coronda.

En julio de 2024, según la Justicia, fue el responsable del movimiento de un cargamento de cocaína valuado en 250.000 dólares que debía llegar a Rosario. En octubre de 2023, una investigación lo ligó como instigador de un intento de asesinato ocurrido en marzo de ese año. Una mujer recibió cuatro disparos, pero logró sobrevivir, lo que permitió que su testimonio, junto con el de otros testigos, lo vinculara con el intento de asesinato y con una red de venta de drogas que involucraba a personas de la clase media alta.∏

