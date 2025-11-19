Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario Dos personas resultaron con heridas menores y una oficial fue trasladada con fuertes golpes para recibir atención médica 19 de noviembre 2025 · 21:20hs

Un móvil policial atropelló a un auto particular en Italia y 9 de Julio, en la tarde de este miércoles, accidente que tuvo dos heridos menores y una oficial trasladada por el Sies a un hospital.

El choque se produjo poco antes de las 19.30 de este miércoles, cuando un patrullero que contaba con prioridad de paso embistió a una Chevrolet Meriva en la que se trasladaban padre e hijo.

2025-11-19 choque patrullero 2 "Apareció de la nada, venía rapidísimo", dijeron los ocupantes del auto, y añadieron: "No traía sirena ni nada". Ambos sufrieron algunos golpes menores y no necesitaron atención médica.

Una oficial de Policía fue la que se llevó la peor parte, con fuertes golpes en el cuerpo, y debió ser trasladada a un centro asistencial en una ambulancia del Sies.