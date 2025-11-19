La Capital | La Ciudad | Policía

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Dos personas resultaron con heridas menores y una oficial fue trasladada con fuertes golpes para recibir atención médica

19 de noviembre 2025 · 21:20hs
Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Un móvil policial atropelló a un auto particular en Italia y 9 de Julio, en la tarde de este miércoles, accidente que tuvo dos heridos menores y una oficial trasladada por el Sies a un hospital.

El choque se produjo poco antes de las 19.30 de este miércoles, cuando un patrullero que contaba con prioridad de paso embistió a una Chevrolet Meriva en la que se trasladaban padre e hijo.

2025-11-19 choque patrullero 2

"Apareció de la nada, venía rapidísimo", dijeron los ocupantes del auto, y añadieron: "No traía sirena ni nada". Ambos sufrieron algunos golpes menores y no necesitaron atención médica.

Una oficial de Policía fue la que se llevó la peor parte, con fuertes golpes en el cuerpo, y debió ser trasladada a un centro asistencial en una ambulancia del Sies.

Detenido en zona oeste por balear a un vecino

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro y terminó detenido

Las armas, de distintos calibres, fueron secuestradas por la Policía en diversos allanamientos.

La Policía ya secuestró 600 armas de fuego en Rosario en lo que va del año

El extitular de la policía rosarina, Daniel Acosta, fue señalado como jefe de una asociación ilícita que malversaba fondos destinados a combustible.
Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Débora Damaris Bulacio del Valle fue hallada sin vida en Necochea

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Según los últimos datos publicados sobre 2024, en Rosario hubo 9.891 muertes, casi un 5 % más que en 2023
De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
