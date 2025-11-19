Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Un móvil policial atropelló a un auto particular en Italia y 9 de Julio, en la tarde de este miércoles, accidente que tuvo dos heridos menores y una oficial trasladada por el Sies a un hospital.
Dos personas resultaron con heridas menores y una oficial fue trasladada con fuertes golpes para recibir atención médica
El choque se produjo poco antes de las 19.30 de este miércoles, cuando un patrullero que contaba con prioridad de paso embistió a una Chevrolet Meriva en la que se trasladaban padre e hijo.
"Apareció de la nada, venía rapidísimo", dijeron los ocupantes del auto, y añadieron: "No traía sirena ni nada". Ambos sufrieron algunos golpes menores y no necesitaron atención médica.
Una oficial de Policía fue la que se llevó la peor parte, con fuertes golpes en el cuerpo, y debió ser trasladada a un centro asistencial en una ambulancia del Sies.