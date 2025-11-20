Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado El siniestro vial se produjo poco antes de las 5 a la altura de la localidad bonaerense de Baradero. Por dónde se desvía el tránsito 20 de noviembre 2025 · 07:09hs

Foto: APSV Choque de camiones y vuelco en Baradero. Personal de auxilio trabaja en el lugar

Un impactante siniestro vial se produjo este jueves a la madrugada. Dos camiones chocaron en la autopista a Buenos Aires a la altura de Baradero y uno de los vehículos volcó. El saldo fue el de una persona con heridas leves, mientras que el tránsito permanecía cortado debido a que el rodado quedó cruzado sobre la calzada.

El incidente se produjo poco antes de las 5 a la altura del kilómetro 163 de la autopista en jurisdicción de Baradero, sobre el carril que va en dirección a la ciudad de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los camiones involucrados fueron un camión Volkswagen modelo19-320 y otro marca Ford modelo Cargo. Las primeras informaciones indican que uno de los rodados chocó desde atrás al otro, y ése último terminó volcado sobre el pavimento.

Los voceros indicaron que el conductor de este último camión sufrió heridas leves. Como la calzada quedó obstaculizada, el tránsito era desviado a la altura del kilómetro144 hacia colectora y se retoma a la autopista en el km 142.