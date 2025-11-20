La Capital | Política | Diego Spagnuolo

Habló el abogado de Diego Spagnuolo: "Los audios están editados con inteligencia artificial"

Mauricio D'Alessandro aseguró que el informe pericial deja ver que los audios son "falsos" y que se usó un "software alemán" para producirlos

20 de noviembre 2025 · 10:43hs
Mauricio D'Alessandro, el abogado de Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo declaró este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Si bien el sospechoso se negó a responder preguntas, su abogado Mauricio D'Alessandro aseguró que los audios que desataron la polémica son "falsos", que "están editados con inteligencia artificial" y que usaron un "software alemán" para producirlos.

“El informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, aseguró el abogado frente a los medios de comunicación presentes este miércoles al mediodía en Comodoro Py. Además, D'Alessandro señaló que este estudio lo realizó la defensa.

“Se utiliza un software que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software”, amplió Mauricio D'Alessandro en conversación con La Nación.

“Cuando me preguntaron si alguien gestionaba pagos, él no gestionaba pagos", señaló el letrado, y especificó: "Esto está en la investigación del fiscal [Franco] Picardi y, seguramente, va a estar en todos los registros de la Andis si él ingresaba al sistema de pagos o licitaciones. Él dice que no apareció nadie que diga que el daba estas órdenes oralmente”.

Antes de la declaración en Comodoro Py, el abogado defensor del exfuncionario había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. No obstante, desistieron a último momento.

La declaración de Diego Spagnuolo

La declaración tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal 11, donde Spagnuolo permaneció menos de una hora. Llegó solo y se fue de la misma forma. Además, distintos medios nacionales señalaron que el exdirector de Andis también se negó a hablar con la prensa que se encontraba en el tribunal.

Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Diego Spagnuolo eligió guardar silencio frente a la mayoría de los interrogantes y solamente se limitó a aclarar dos asuntos: los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

En cuanto al primer tema, el extitular de Andis se refirió este miércoles a los 82.000 dólares y 2.950 euros que tenía en una sucursal del Banco BBVA. Explicó que la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023, con el objetivo de desvincular el dinero de las presuntas coimas.

Luego, sobre la segunda cuestión, la remodelación de su casa de más de 800 m² en el country Altos de Campo Grande, Spagnuolo aseguró que tan solo se limitó a construir una galería. No obstante, esto se contradice con la investigación del fiscal Picardi. Las pruebas indican que la obra habría durado siete meses y las empresas que contrató serían de primer nivel.

Tras aclarar estas dos cuestiones, Diego Spagnuolo se limitó al silencio, pero antes realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia. Sostuvo que “no tiene nada que ver” con las acusaciones y adelantó que se presentará a las próximas instancias indagatorias. No contestó preguntas.

La funcionaria que renunció luego de que encuentren 700 mil dólares en su casa

La declaración de Spagnuolo llega en medio de un nuevo capítulo del escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad. Este martes renunció Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, luego de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en efectivo sin declarar en su vivienda, lugar que fue allanado en el marco de la causa Andis.

Lo particular es que la joven es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes “paraestatales” de Andis. Calvete está imputado en la misma causa que Spagnuolo.

En el marco de la causa por las presuntas coimas de la Andis, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de la exdirectora de Desarrollo Regional y Sectorial.

Ornella Calvete, la funcionaria que renunció este martes

Tras el allanamiento en el departamento del barrio porteño de Palermo, personal policial encontró 700 mil dólares en efectivo, una cantidad de dinero que no coincide con la declaración jurada de la exfuncionaria.

El operativo tuvo lugar el 9 de octubre, pero el hallazgo trascendió este martes en los medios de comunicación. Ese mismo día, Ornella Calvete, de 35 años, presentó su renuncia ideclinable al ministerio de Economía.

El padre de la exfuncionaria se encuentra preso por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Calvete también está bajo la lupa judicial por vínculos con los sobreprecios en la Andis.

