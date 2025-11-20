La Capital | Policiales | pelea

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La reyerta sucedió el miércoles a la noche en Presidente Roca y Dean Funes, en barrio La Lata. El delincuente terminó preso

20 de noviembre 2025 · 09:17hs
Foto: Policía de Santa Fe.

Un violento asalto en barrio La Lata, en la zona sur de Rosario, dejó como saldo a un ladrón y a su víctima con lesiones, tras una pelea cuerpo a cuerpo en la que hubo golpes puños, un piedrazo y hasta mordeduras. El incidente terminó con la llegada de la Policía y la detención del ladrón de 30 años, quien según el examen que realizó un médico del Sies tenía una marca de dentellada en una pierna.

De acuerdo con fuentes oficiales todo sucedió alrededor de las 22.20, en Presidente Roca y Dean Funes. Agentes de la Brigada Motorizada fueron comisionados a ese lugar a raíz de una denuncia por un robo a mano armada.

Cuando los policías llegaron al lugar se encontraron con dos hombres, identificados como Juan D., de 41 años, y Maximiliano E., de 30 que se peleaban en medio de la calle...

Qué declaró la víctima del robo

Según la versión oficial, ambos presentaban manchas de sangre y lesiones en distintas partes del cuerpo. Enseguida, Juan D. declaró ante los policías que Emiliano E. le había sustraído el teléfono celular y que ese habría sido el motivo de la reyerta.

La víctima, de acuerdo al informe policial, recibió un golpe en la frente con un cascote que le produjo una herida cortante y el ladrón sufrió una mordedura en una pierna. Eso fue lo constató personal del Sies que acudió al lugar y revisó a ambas personas. Las fuentes indicaron que Maximiliano E. quedó detenido imputado de robo calificado.

