Robo violento en un barrio cerrado del Gran Rosario: irrumpen armados, maniatan a una familia y se llevan dólares

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.

Un violento robo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves en el barrio cerrado Azahares del Paraná , en la localidad de Fighiera , cuando entre cuatro y cinco hombres armados ingresaron por la fuerza a una vivienda , redujeron a la familia que reside allí y la mantuvieron maniatada mientras recorrían el inmueble en busca de objetos de valor.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en Calle 9 al fondo , dentro del complejo privado situado a la vera del río Paraná.

Según el relato inicial de las víctimas, los intrusos irrumpieron armados, encerraron a las personas en el interior de la vivienda y luego comenzaron a recorrer los ambientes.

Tras varios minutos dentro del inmueble, sustrajeron alrededor de mil dólares, unos 500 mil pesos y prendas de vestir , para luego escapar sin dejar rastros visibles dentro del predio.

Las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, pudieron pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock, aunque sin lesiones de gravedad, según confirmaron voceros policiales.

Primer operativo: móviles, peritajes y cámaras internas

Una vez recibido el aviso al 911, móviles policiales de Fighiera y Arroyo Seco se dirigieron al lugar, constataron el robo calificado y acompañaron a la familia en las primeras actuaciones.

Los agentes trabajaron junto a la seguridad privada del barrio para determinar por dónde ingresaron los agresores y realizaron un relevamiento dentro de la vivienda.

La intervención policial incluyó la toma de testimonios y el inicio del análisis de cámaras internas del barrio para intentar identificar el recorrido de los sospechosos. Aunque hasta el momento no se registran detenciones, la investigación sigue en marcha y se mantiene la coordinación entre distintas dependencias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Las autoridades remarcaron la importancia de brindar información precisa y evitar especulaciones, con el objetivo de acompañar a las víctimas sin exponerlas y garantizar que la investigación avance con datos certeros.