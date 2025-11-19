La Capital | Ovación | Central

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras la roja en Avellaneda

El tribunal de disciplina de la AFA dio a conocer la sentencia para el 10 canalla. Si pasa Estudiantes, se espera que el club intente una reducción de la pena

Por Elbio Evangeliste

19 de noviembre 2025 · 19:54hs
Malas noticias para Central de cara a la definición del torneo Clausura. El tribunal de disciplina dio a conocer los fallos de la última fecha, que del lado del Canalla incluye la situación de Ignacio Malcorra, quien fue expulsado tras el partido por el árbitro Sebastián Zunino.

Había mucha expectativa con relación a lo que se decidiera por parte del tribunal de disciplina del a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el misterio se develó este miércoles por la tarde. El 10 canalla fue castigado con dos fechas de suspensión.

En este escenario, Malcorra se perderá no sólo el partido del próximo domingo ante Estudiantes por los octavos de final, sino que de avanzar el equipo en el torneo tampoco podría jugar el choque de cuartos de final, con el ganador del cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo.

La sanción a Malcorra

"Expediente 98393: 1º) Se suspende por dos partidos al jugador Víctor Ignacio Malcorra, del Club Rosario Central", reza el informe del tribunal de disciplina en su último boletín emitido.

No obstante, si Central pasa a Estudiantes, la sanción podría reducirse a una fecha y en ese caso estar a disposición del técnico para el choque de cuartos de final.

Para que esto ocurra desde Central se deberá hacer un pedido formal, atendiendo a algunos antecedentes recientes en el fútbol de primera división en los que hubo reducción de penas a distintos futbolistas.

Uno de esos casos fue el de Ever Banega en Newell's. El volante rojinegro había sido expulsado contra Argentinos Juniors y le dieron dos fechas. Cumplió la primera frente a Unión, pero inmediatamente le redujeron la pena a una fecha, por lo que pudo jugar frente a Huracán.

También ocurrió con Maximiliano Salas de River, a quien en primera instancia lo castigaron con dos fechas y a la semana siguiente se la bajaron a una.

Por ahora, un duro castigo

Lo cierto es que por ahora Malcorra carga con dos fechas de suspensión, lo que implica un fuerte dolor de cabeza para el entrenador Ariel Holan.

Nacho jugó los 90 minutos contra Independiente y al término del partido tuvo un cruce con Fernández Cedrés, por eso el árbitro Zunino expulsó a ambos futbolistas. Y las dos fechas de suspensión tiene que ver con que el juez en su informe habló de "agresión física".

Dejanos tu comentario
