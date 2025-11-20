La Capital | La Ciudad | Arte

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Artistas intervinieron el patio y el comedor de la sede de Beruti 2338 como parte de las obras de refacción para recibir a personas en situación de calle

20 de noviembre 2025 · 15:57hs
Los muralistas llevaron su arte al patio del refugio Sol de Noche.

El refugio Sol de Noche se renueva. De cara a la temporada de invierno 2026, la organización se prepara para inaugurar su nueva sede en Beruti 2338 y para ello un grupo de artistas intervino con murales el patio y el comedor del edificio.

De la mano de materiales donados, y aportando su creatividad y tiempo, Daira Gallucci, Florencia Chabrillon, Pelu Rodríguez y Antonela Milicich pusieron manos a la obra para embellecer el espacio, en el marco de un cierre de un año de obras para acompañar la próxima reapertura del refugio, que recibe a personas en situación de calle durante las noches más frías. El objetivo es inaugurar el refugio antes de fin de mes y retomar su actividad plena en abril de 2026.

Diseñados junto a voluntarios y referentes de Sol de Noche, los murales sintetizan casi dos décadas de trabajo solidario de la organización en Rosario. El primer mural está ubicado en el patio interno y representa a la Pachamama, figura elegida por su fuerza protectora y su vínculo con la naturaleza y la contención. Para los muralistas, la idea era que quienes lleguen al refugio encuentren un espacio cálido y amable: “Pintamos pensando en que este lugar sea más que un techo, un abrazo”, contó uno de los artistas a cargo del mural.

El segundo mural fue pintado en el comedor del refigio. Allí, los artistas dibujaron un gran faro que ilumina el horizonte: “Para quienes viven en la calle, la sociedad muchas veces los vuelve invisibles. Queríamos que este mural fuera un recordatorio de que alguien los ve, los espera y los acompaña”, explicó otra de las muralistas.

>> Leer más: El refugio Sol de Noche vuelve a abrir su puertas a las personas en situación de calle de Rosario

Un refugio desde el trabajo comunitario

Tras tener que dejar su histórico espacio de calle Marconi al 2000, el Arzobispado de Rosario les cedió en comodato la casa de Beruti en enero pasado.

Desde entonces los voluntarios vienen trabajando en revestir paredes, colocar cerámicos, rearmar habitaciones y reconfigurar la estructura para ofrecer mejores comodidades a las personas que asisten al refugio.

Gracias a la colaboración constante de vecinos, instituciones, donaciones anónimas y empresas que aportaron materiales, el refugio pudo avanzar en cada etapa de la obra. También fue clave el apoyo de trabajadores especializados —como el Sindicato de Gasistas— que se acercaron voluntariamente para realizar la instalación de gas y otras tareas técnicas que, de otra forma, hubieran sido imposibles de costear.

Bingo solidario para culminar las obras

Para seguir con el avance de los detalles finales de las obras, Sol de Noche realizará un bingo solidario el próximo sábado 29 de noviembre en el Club Villa Urquiza, ubicado en La Paz 5391 (esquina Larrea). Lo recaudado será destinado a completar las terminaciones del nuevo refugio.

El refugio Sol de Noche funciona en Rosario desde 2006, con el fin de brindar un lugar seguro para dormir, ducharse, alimentarse y pasar la noche a personas en situación de calle durante los meses más fríos del año. El trabajo es completamente voluntario y se sostiene con donaciones, actividades solidarias y el compromiso de una red de personas.

Su nueva sede en Beruti 2338, frente al predio de La Siberia, permitirá continuar recibiendo a alrededor de 35 personas por noche y mejorar la circulación entre cuartos, cocina, comedor y espacios comunes. Para donar, los interesados pueden comunicarse al +54341 2827133 o visitar la cuenta de Instagram @refusoldenoche.

