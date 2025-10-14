La Capital | La Región | Femicidio

A cinco años del femicidio, San Jorge recordó a Florencia Gómez y reiteró el pedido de justicia

Familiares, vecinos y compañeros de militancia encendieron velas en el memorial "Interrumpidas" ubicado en plaza San Martín

14 de octubre 2025 · 10:08hs
María Florencia Gómez tenía 35 años y el 12 de octubre de 2020 fue atacada brutalmente por una o más personas

María Florencia Gómez tenía 35 años y el 12 de octubre de 2020 fue atacada brutalmente por una o más personas, mientas caminaba por la zona rural de San Jorge. Aún se desconoce al responsable y el móvil del asesinato.  
Pasó un año más del femicidio de María Florencia Gómez Poulliastrou, la militante feminista y comunista de San Jorge que fue asesinada el 12 de octubre de 2020 y cuya muerte aún no fue esclarecida por la Justicia santafesina. En ese contexto, una vez más, familiares, amigos y compañeros de militancia de Florencia, realizaron un acto en conmemoración y renovaron el pedido de justicia para una muerte que tramita en una causa que no logra avances significativos, ni presenta sospechosos, imputados ni móvil del crimen.

Tanto en la localidad de Carlos Pellegrini como en San Jorge, se realizaron actos en recuerdo de Flor. En la plaza San Martín de San Jorge, ciudad donde ocurrió el asesinato y donde Florencia vivía con sus hijas, desde las 19 del domingo hubo una concentración en el memorial “Interrumpidas”.

Memoria viva

Los familiares de Florencia participaron de la conmemoración con el objetivo de mantener viva la memoria de la militante feminista. En la oportunidad se refirieron al estado de la causa judicial de la que siguen esperando resultados.

También participaron las artistas locales Maribel Díaz y Victoria Benassi quienes cantaron la canción “Reverdecer”, mientras el público presente encendía unas velas.

La responsable del Área de la Mujer, Género y Diversidad municipal y amiga de Florencia, Manuela Abuela agradeció la presencia de todos quienes comprendieron la importancia de estar unidos recordando y renovando el pedido de justicia.

Justicia por Flor

“Nos encontramos en otra jornada de memoria, la memoria de un pueblo que no olvida, que florece en cada nombre, en cada lucha y en cada abrazo compartido. Porque mientras haya una vela encendida, una canción que se eleve y una voz que diga su nombre, Florencia seguirá viva entre nosotras. Seguiremos encontrándonos, tejiendo memoria, justicia y amor, para que nunca más una historia sea interrumpida”, ratificó la funcionaria.

María Florencia Gómez tenía 35 años y el 12 de octubre de 2020 fue atacada brutalmente por una o más personas, mientas caminaba por la zona rural de San Jorge. Aún se desconoce al responsable y el móvil del asesinato.

Recompensa

La semana pasada el gobierno de Santa Fe renovó la oferta de una recompensa a quien brinde información veraz que permita esclarecer el crimen. La suma de 16 millones de pesos, será implementada con el objetivo de incentivar testimonios que ayuden a avanzar con las investigaciones.

Con esta iniciativa las autoridades provinciales buscan motivar a testigos o personas con conocimiento del hecho a brindar información y de esta manera colaborar con la familia en la búsqueda de Justicia.

Desde la provincia aclararon que garantizan “la estricta confidencialidad de los datos”, tal como se hizo en la totalidad de las recompensas que se pagaron hasta ahora.

Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] o [email protected] .

En diciembre de 2024 el gobierno santafesino había dispuesto una nueva recompensa para quien aportara datos que permitieran encontrar al femicida. En ese momento había ofrecido un monto de 10 millones de pesos. La primera oferta fue de un millón de pesos, antes de cumplirse el primer aniversario del femicidio.

El caso de Flor

María Florencia Gómez vivía en San Jorge, tenía 35 años, era mamá de dos hijas y militante feminista. Después del mediodía del lunes 12 de octubre de 2020 dejó a sus hijas de 1 y 4 años al cuidado de su ex pareja, _el entonces concejal del Partido Comunista de San Jorge, Lisandro Schiozzi_ y salió a caminar como lo hacía habitualmente. Alrededor de las 16, fue hallada muerta por dos jóvenes que cazaban en un cañaveral ubicado a 1.200 metros al sudeste de la planta urbana. Tenía un fuerte golpe en la cabeza que se presume fue realizado con un objeto contundente. El lugar está en la zona rural y, por lo tanto, no hay cámaras que permitan obtener elementos para esclarecer lo ocurrido.

Las investigaciones tuvieron en la mira a varios sospechosos, se recolectaron muchas muestras de ADN y se realizaron peritajes al celular de la víctima, pero nunca se llegó imputar a ninguna persona por el asesinato. Antes de que se cumpliera el primer aniversario del femicidio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a partir de un pedido realizado por la familia y gestionado por la Fiscalía, ofreci{o la primera recompensa para recavar información.

En 2023, Omar De Pedro, el fiscal que investiga el femicidio ofreció una conferencia de prensa junto a abogados y familiares de la víctima, donde detalló cómo se trabajaba en la causa. Aseguró que éste es uno de los casos más complejos que le tocó en su carrera.

