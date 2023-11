Debate: Milei pidió cambiar las reglas para poder leer y no lo autorizaron

El candidato de La Libertad Avanza (LLA) solicitó leer en plena contienda pero la Cámara Nacional Electoral ratificó que las reglas no se van a modificar

Unión por la Patria (UP) envió un pedido a la Cámara Nacional Electoral (CNE) para hacer hincapié en sostener las reglas del debate presidencial de este domingo tal cual fueron acordadas por ambos candidatos, Sergio Massa y Javier Milei. La solicitud surgió a raíz de que allegados al candidato de La Libertad Avanza (LLA) habían solicitado en las últimas horas cambiar las reglas del mismo para que el economista pueda leer en plena contienda.

En ese sentido, se remarca que “a 48 horas de realizarse el debate de candidatos que obliga la ley 27.337 , no resulta transparente de cara a la ciudadanía que alguna de las partes pretenda reinterpretar las reglas establecidas y publicadas que regirán el desarrollo del mismo.

No obstante, la CNE estableció que en el debate presidencial que se desarrollará el domingo de cara al balotaje, los candidatos no iban a poder leer apuntes ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles. Entonces surgió un interrogante: ¿Qué pasa si el libertario decide no presentarse?

Lo cierto es que en el caso de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza decida faltar al segundo y último debate presidencial, el mismo no se suspende. Por el contrario, quien así lo haga contará con todo el tiempo necesario para expresar sus propuestas a la ciudadanía.

"La transmisión no se suspende, empieza a las 21 con que imagen: van haber cuatro cámaras, dos para cada candidato y una para tomar a los dos la mismo tiempo. En su atril estará Massa y en el otro atril un cartel que diga el nombre de Milei y nada más. No se suspende", informaron fuentes cercanas a la organización del babate presidencial previo al balotaje del 19 de noviembre.

Además de ello, el candidato que decida ausentarse tendrá la suspensión como multa de toda la publicidad electoral en medios de comunicación.