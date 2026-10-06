El vocero presidencial aseguró que Bullrich respalda la reelección de Milei

Ravier procuró despejar las dudas sobre recientes declaraciones de la jefa de los senadores nacionales del oficialismo

"Nadie mejor que él (por Javier Milei) puede expresar las ideas de la libertad que nos representan", aseveró Adrián Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , salió este martes a despejar las dudas sobre las declaraciones de la jefa de los senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich , quien en los últimos días no descartó públicamente presentarse como candidata presidencial .

Ravier dijo que, para las elecciones de 2027, la exministra de Seguridad Nacional apoyará la reelección del presidente Javier Milei .

El vocero se expresó de ese modo en medio de las tensiones entre Bullrich y la Casa Rosada por el rumbo económico: "Creo que, para 2027, Bullrich apoyará la candidatura del presidente" .

"Volvemos a la frase del presidente: 'los liberales no somos manada'. Puede haber diferencias de algún enfoque un tema puntual, pero en la reunión de gabinete, en la que participamos varios, también Patricia, hay un apoyo total al presidente en continuar él liderando su proyecto”, continuó Ravier.

Al respecto, el vocero añadió: "Es un proyecto de todo un gobierno, pero él (Milei) es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representan".

El vínculo entre el jefe del Estado y la senadora tiene una historia intensa. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei mantuvo durísimos cruces con Bullrich, quien finalmente terminó aliándose a él y apoyándolo en el balotaje. Y, finalmente, se sumó a La Libertad Avanza (LLA) como pieza clave del gabinete.

Actualmente conduce el bloque libertario en el Senado. Sin embargo, la convivencia no estuvo exenta de declaraciones que amenazaron con romper la alianza.

El megadecreto

Asimismo, el vocero minimizó la posibilidad de que la oposición alcance el número necesario para revertir el megadecreto 70/2023, que Milei firmó al inicio de su gestión para desregular amplios sectores de la economía.

“Dudamos mucho de que puedan conseguir la mayoría para echar atrás el decreto”, aseveró Ravier en su habitual conferencia de prensa.

Al respecto, dijo que la iniciativa opositora es parte de una estrategia para “romper todos los logros conseguidos” y “volver a 2023”, a pesar de que la norma generó “enormes beneficios a muchísimas personas”.