Cristina relanzó la unidad del FdT ante una multitud y como única protagonista

Luego del acto, con Alberto viajando hasta Chapadmalal para ocupar su día feriado, ausencia que no generó la idea de vacío en la Plaza de Mayo, confirmó que el armado de ajedrez que se viene en los próximos 30 días no tendrá en el presidente de la Argentina (y del Partido Justicialista) ningún rol decisivo. Aunque no debería descartarse. El que no suma y no es tenido en cuenta, en muchos casos no se va amigablemente a la casa sino que obstaculiza.