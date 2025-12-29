Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Esa es la condición que presentó la expresidenta tras una operación de apendicitis. De qué se trata y cómo evoluciona Cristina

Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, afectada por un cuadro de íleo postoperatorio. Todavía no se conoce cuándo recibirá el alta y regresará a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple su condena judicial.

En particular, la operación a la que se tuvo que someter la expresidenta se dio luego de que el equipo médico detectara un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada el pasado 20 de diciembre. Nueve días después, y tras pasar Navidad en el nosocomio, Kirchner continúa internada.

“La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", expresaron desde el Sanatorio Otamendi en el último comunicado, con fecha del 26 de diciembre. Además, desde la institución aseguraron que la expresidenta seguirá bajo una "dieta líquida", evitando la ingesta de alimentos sólidos.

Todavía no hubo un nuevo parte del Sanatorio Otamendi, por lo que no se conoce el estado de avance en la recuperación de Cristina Kirchner, solo que la expresidenta sigue internada, aguardando su pronta mejoría.

Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que afecta a Cristina

Ahora bien, ¿qué es un íleo posoperatorio? Este tipo de cuadro médico se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

Con más detalle, el íleo posoperatorio es una parálisis temporal de los intestinos que se origina tras una cirugía, especialmente abdominal. Entre sus síntomas se encuentra la distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. La recuperación fisiológica normal ocurre generalmente en un plazo de 1 a 3 días

Afectada por el íleo, Cristina Kirchner recibe un tratamiento con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, mantiene una dieta líquida y desde la operación que no ingiere alimentos sólidos.

El comunicado del Sanatorio Otamendi

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron desde el Sanatorio Otamendi en un comunicado de prensa el pasado 26 de diciembre, después de Navidad.

comunicado cfk

El parte, que cuenta con la firma de doctora Marisa Lanfranconi, señala que la expresidenta “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

"Por el momento, se mantiene la indicación de la internación hasta la recuperación del estado de íleo", cerraron desde el nosocomio.