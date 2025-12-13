La Capital | Política | Cámara de Diputados

Confirmaron la convocatoria a comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación

Comenzarán las reuniones para conformar las de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias

13 de diciembre 2025 · 17:43hs
La Cámara de Diputados discutirá varios temas durante las sesiones extraordinarias.

La Cámara de Diputados discutirá varios temas durante las sesiones extraordinarias.

Este lunes se iniciarán las reuniones constitutivas de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Se trata de dos cuerpos clave para el gobierno nacional.

El lunes 15 de diciembre, desde las 16, en la Sala 2 del Anexo A del Congreso se conformará la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA), mientras que una hora más tarde (en la Sala 1 del Anexo A) se hará lo propio con la comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el también oficialista Alberto Benegas Lynch.

Se trata de dos comisiones clave para el gobierno, ya que le permitirían alcanzar la media sanción del presupuesto 2026, que luego pasaría al Senado para su aprobación definitiva.

En tanto, en el Senado también se establecieron las fechas de actividad para este período de sesiones extraordinarias, que se iniciarán el martes 16, a las 11. En esa ocasión, los presidentes de cada bloque se reunirán en un plenario de Labor Parlamentaria para definir la distribución de representantes en cada comisión.

Llamado a sesiones extraordinarias

A partir del recambio parlamentario que fortalece al oficialismo en ambas Cámaras, este martes se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. El decreto ratifica los seis temas que impulsa el gobierno en la agenda de fin de año, aunque algunos proyectos todavía están en proceso de elaboración.

Como había anunciado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la lista de asuntos a tratar en incluye la reforma laboral y el presupuesto 2026.

De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, los legisladores trabajarán entre el 10 y el 30 de diciembre para abordar esas iniciativas.

