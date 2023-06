Carignano: "La clave de un nuevo gobierno peronista es la distribución de la riqueza"

La funcionaria con despacho en el Ministerio que conduce Eduardo Wado de Pedro es hija de Raúl El Gringo Carignano , un histórico dirigente del peronismo santafesino que llegó incluso a presidir el partido en los inicios de la restauración democrática de los 80. La directora de Migraciones se encuentra desde hace varios meses recorriendo su provincia natal, tomando contacto con varios dirigentes y con la posibilidad cierta de integrar una lista de diputados nacionales. “Ganas no me faltan, pero veremos que sucede en las negociaciones entre las compañeras y compañeros”, admitió en diálogo con La Capital .

Carignano, referenciada en el sector de La Cámpora, reivindicó su identidad e historia política. “Comencé a trabajar con Néstor y seguí hasta el último día con Cristina. Los doce años de nuestros gobiernos fueron previsible, cada día éramos más felices gracias a las políticas públicas que se aplicaron. Terminamos la gestión teniendo el sueldo en dólares más alto de América latina. Tuvimos problemas, también errores, pero después de Perón, fueron los mejores gobierno de la historia argentina”, subrayó la funcionaria.

Para ella, un eventual próximo gobierno peronista debe volver a esa esencia. “Insisto, la distribución de la riqueza es lo que nos caracteriza y debe ser la clave”.

Pese a ser el sector mayoritario que llevó al triunfo al Frente de Todos en 2019 y depositó en la cúspide del poder a Alberto Fernández, el kirchnerismo no pudo imponer sus políticas, sobre todo en materia económica. “El ex ministro Guzmán tomó malas decisiones y defraudó a nuestra base electoral”, ratificó la titular de Migraciones.

Para la funcionaria, el principal “fallo” que tuvo su gobierno fue el acuerdo con el FMI, una medida que agudizó los problemas económicos. “Advertimos en su momento que era un mal acuerdo, por eso el presidente del bloque justicialista (Máximo Kirchner) renunció a la titularidad del bloque. El préstamo del FMI a Macri fue político, y la solución tenía que ser política”, razonó.

Consultada sobre cómo observa la gestión de Omar Perotti en Santa Fe, Carignano enfatizó que es una administración que realizó muchas obras importantes, sobre todo en el norte provincial. “Te lo dicen todos, hasta los empresarios. Hubo un esfuerzo de la provincia, junto con la Nación, para concretar obras de infraestructura, como los Bajos Submeridionales y los acueductos, que impactan fuertemente y de manera positiva en el circuito productivo”, detalló.

Pero le asigna a Perotti una “falla evidente” en materia de seguridad pública. “Son quejas de la ciudadanía muy comprensibles, sobre todo lo que pasa en Rosario y en la ciudad de Santa Fe”, sostuvo.

Sin embargo, para ella no hay una realidad uniforme sobre este problema en toda la provincia. “El otro día estuve en Uranga y la gente me decía que sus problemas son otros, no la seguridad. Allá la gente vive con la puerta abierta, no está angustiada por eso, como sí se nota en las grandes ciudades”, acotó.

Carignano diferenció lo que puede ser una campaña del peronismo en la provincia con la “brutalidad” que exhibe la oposición. “Se tiran carpetazos, se acusan de narcotraficantes. No tienen plan ni rumbo. Son Juntos por el Cargo, y el socialismo también cayó en esa, desvirtuando su identidad con el corrimiento a la derecha”, analizó.

La funcionaria nacional dijo que, pese a las tensiones lógicas en un cierre de listas, ese nivel de “agresividad” no se ve en el PJ. “Nosotros debemos seguir ampliando la base, con la convicción que tenga cada candidato, pero de manera pacífica y con reglas de convivencia. Porque sigo pensando que la mejor opción sigue siendo el peronismo, tanto en la provincia como en el orden nacional”, cerró.