Julio Chávez sorprendió al contar cómo trata a sus mascotas: "Les compro ropa todas las semanas"

Al llegar a Rosario para despedir "La Ballena", el actor habló de su costado más íntimo en La Capital+. El vínculo con su perro y su gato, el amor por los animales y su vida lejos del escenario

Julio Chávez llegó a Rosario para despedir "La Ballena" , la obra que protagoniza y que tendrá su última función el próximo 14 de agosto en el Teatro Broadway . Pero antes de hablar del exigente trabajo que implicó interpretar a Charlie, el actor dejó una confesión tan inesperada como entrañable: el gran amor que siente por sus mascotas.

Invitado al programa Una Tarde Más , de La Capital, Chávez contó que convive con Malbec , un gato, y Felipe , un perro rescatado, y reconoció que su vínculo con ellos cambió por completo su rutina.

"Tengo Malbec y Felipe. Malbec era el gato menos sociable del mundo y vino Felipe, que es un atorrante... y lo hizo sociable. Es increíble", relató entre risas.

Lejos del clásico enfrentamiento entre perros y gatos, el actor aseguró que en su casa la convivencia es ejemplar y recordó que siempre había soñado con ver a ambas especies compartir el mismo espacio.

"Yo siempre quise tener esa dicha de la gente que veía que el perro y el gatito dormían juntos. Y gracias a Dios se me dio", contó.

"No hay otra forma"

La charla tomó un tono aún más distendido cuando le preguntaron si era de quienes tratan a las mascotas "como hijos". La respuesta fue inmediata. "No hay otra forma", lanzó.

Y enseguida reveló una escena cotidiana que provocó las carcajadas del estudio. "Le compro ropita a Felipe. No una vez... todas las semanas le compro alguna cosita. Y estoy sentado en la cama vistiéndolo mientras le digo: 'Ahora ponemos el piecito... ay, qué bonito el piecito'. A veces me escucho a mí mismo y digo: 'No puede ser'", confesó, entre risas.

El actor reconoció que incluso él mismo se sorprende al escuchar cómo les habla a sus animales.

View this post on Instagram

Durante la entrevista también apareció el debate sobre quienes sienten una fuerte conexión con los animales y quienes no. Chávez sostuvo que respeta todas las posturas, aunque admitió que por dentro le cuesta entenderlas.

"Yo no jodo a las personas que no les gustan los animales. No te gustan, perfecto", dijo. Pero inmediatamente agregó, fiel a su humor ácido: "Por adentro te deseo una muy mala vida... pero está todo bien", bromeó.

La despedida de "La Ballena"

Luego de hablar de sus mascotas, el actor se metió de lleno en el motivo de su visita a Rosario: la despedida de "La Ballena", la obra que protagonizó durante un año y medio y que tendrá su función final justamente en la ciudad.

>> Leer más: Julio Chávez presenta "La Ballena" en la ciudad: "El público rosarino es exigente, conocedor y buen anfitrión"

"Estoy casi conmovido porque el viernes que viene hacemos la última función. Se decidió terminar la gira en Rosario", contó.

Chávez explicó que uno de los principales desafíos del proyecto fue construir un personaje que escapara de la mirada de la autocompasión.

"No quería hacer de Charlie un fenómeno. Para mí el problema del personaje no es la obesidad; el problema se llama ser humano", reflexionó. Según explicó, el objetivo fue que el público comenzara la obra pensando "pobrecito" y terminara comprendiendo que todos comparten las mismas fragilidades.

La última función de "La Ballena" se realizará el 14 de agosto, a las 21, en el Teatro Broadway, poniendo fin a una gira de un año y medio que el propio Chávez definió como una de las experiencias más movilizantes de su carrera.