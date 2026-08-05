Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Pese a los cambios al proyecto, organizaciones políticas, movimientos sociales y gremios ratificaron su rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei

La CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) realizaron este miércoles una conferencia de prensa para expresar su rechazo al proyecto de ley de tierras.

Organizaciones políticas, movimientos sociales y gremios participarán de la marcha convocada para este jueves frente al Congreso nacional con el objetivo de exteriorizar su rechazo al proyecto de ley de tierras , más allá de los cambios en la iniciativa aplicados este miércoles por el oficialismo. La movida se replicará en Rosario.

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales , que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Desde el peronismo a la UCR, y desde la CGT al Partido Obrero (PO), distintos espacios del arco político manifestarán su descontento con la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei .

La CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) realizaron una conferencia de prensa para expresar su rechazo al proyecto de ley de “extranjerización” de las tierras, antes de la movilización que llevarán a cabo contra esa iniciativa frente al Congreso.

Junto a distintas organizaciones sociales, las centrales sindicales marcaron una “posición firme” en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsaba La Libertad Avanza (LLA).

La movilización buscará ejercer presión directa sobre los senadores oficialistas y de bloques aliados al gobierno de Milei que se muestran reticentes al proyecto, para lograr que voten su rechazo.

En Rosario

En Rosario, sindicatos y organizaciones sociales convocan, a partir de las 11, a la plaza San Martín en rechazo a la reforma a la ley de tierras, al tiempo que la Intersindical realizará una acto en Luz y Fuerza (Paraguay 1135), desde a las 17.

Martín Lucero, secretario general del gremio que agrupa a los docentes privados (Sadop), dijo que “la ley de tierras es otro mecanismo que tiene el gobierno nacional para seguir regalando la riqueza del suelo argentino”.

En la CTAA anunciaron que la jornada en la plaza San Martín incluirá una radio abierta. Además, se invitó a los rosarinos a “traer sus sábanas para pintar mensajes por la soberanía”.

“En defensa de nuestra tierra, contra la ley de extranjerización y la venta de nuestra Patria. Frente al ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento que golpea a las familias trabajadoras, nos volvemos a encontrar en unidad”, destacó el comunicado de la Intersindical, que integran Luz y Fuerza, Sadop, Bancarios, Judiciales de Santa Fe, Atsa Rosario y Sindicato de Trabajadores del Correo, entre otros espacios.

El acto en Luz y Fuerza tendrá una duración acotada para permitir que las distintas organizaciones sindicales se trasladen posteriormente a la plaza San Martín, donde confluirán con otras columnas que se movilizarán, una hora después, hasta el Monumento a la Bandera para seguir el debate parlamentario.