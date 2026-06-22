Felicitado por Milei y Trump: quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

El abogado de 47 años derrotó al candidato de Gustavo Petro en una elección histórica y llegará al poder con una breve carrera en el plano político

Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en el balotaje frente al oficialista Iván Cepeda, candidato respaldado por Gustavo Petro. El abogado y empresario de 47 años logró una ajustada victoria y culminó un ascenso político que sorprendió al escenario colombiano.

Referente de la derecha libertaria , De la Espriella construyó su candidatura en menos de un año. Con el 98,96% de las mesas escrutadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.957.471 votos, equivalentes al 49,66% de los sufragios , y superó por un margen mínimo a Iván Cepeda en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Durante la campaña utilizó de manera constante símbolos patrios y la camiseta de la selección colombiana para reforzar su mensaje de renovación política. Además, cuestionó con dureza la gestión de Petro, a la que definió como "las horas más oscuras" del país .

Su triunfo consolida el avance de sectores de derecha en América latina y llega en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de figuras afines a las ideas del libre mercado tras el triunfo de José Antonio Kast en Chile y la posible victoria de Keiko Fujimori en Perú.

Quién es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá y creció en Montería, capital del departamento de Córdoba. Su padre fue diputado por el Partido Liberal.

Abogado penalista y empresario, construyó una carrera de alto perfil en Colombia antes de dar el salto a la política. Con 47 años, es conocido por el apodo de "El Tigre" y por un estilo confrontativo que le permitió ganar notoriedad en medios de comunicación y redes sociales.

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A diferencia de la mayoría de los presidentes colombianos, no ocupó cargos públicos ni tuvo experiencia en la gestión estatal antes de competir por la Presidencia.

La irrupción política de De la Espriella comenzó en julio de 2025, cuando fundó el movimiento Defensores de la Patria y lanzó una campaña con fuerte presencia digital y un discurso orientado a la seguridad y el combate contra la delincuencia.

En la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo, consiguió el 43,78% de los votos y superó a Iván Cepeda, que obtuvo el 40,98%. Ese resultado le permitió llegar al balotaje como gran favorito.

La relación de Abelardo de la Espriella con Trump y Milei

Uno de los aspectos que más atención generó durante la campaña fue su cercanía ideológica con líderes de la nueva derecha internacional.

De la Espriella expresó en reiteradas oportunidades su admiración por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. También destacó públicamente la gestión del presidente argentino Javier Milei y elogió su política de ajuste del gasto público.

En los días previos a la elección mantuvo una conversación telefónica con el mandatario argentino, quien se pronunció apenas se dio la victoria del candidato libertario.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Su discurso también incorporó conceptos vinculados a la "mano dura" contra el crimen, una estrategia que suele asociar con el modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Antes de ingresar en política, De la Espriella construyó una de las firmas jurídicas más conocidas de Colombia. Como abogado penalista representó a empresarios y figuras públicas en casos de alta exposición mediática.

El crecimiento de sus negocios le permitió diversificar inversiones y desarrollar emprendimientos propios. Creó la marca "De la Espriella Style", orientada al segmento premium, que incluye líneas de indumentaria masculina, vinos, ron y otros productos vinculados al estilo de vida de lujo. Además, posee propiedades en Bogotá, Barranquilla, Córdoba, Magdalena, Tolima y Miami.