La Capital | El Mundo | presidente

Felicitado por Milei y Trump: quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

El abogado de 47 años derrotó al candidato de Gustavo Petro en una elección histórica y llegará al poder con una breve carrera en el plano político

22 de junio 2026 · 12:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en el balotaje frente al oficialista Iván Cepeda, candidato respaldado por Gustavo Petro. El abogado y empresario de 47 años logró una ajustada victoria y culminó un ascenso político que sorprendió al escenario colombiano.

Referente de la derecha libertaria, De la Espriella construyó su candidatura en menos de un año. Con el 98,96% de las mesas escrutadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.957.471 votos, equivalentes al 49,66% de los sufragios, y superó por un margen mínimo a Iván Cepeda en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Durante la campaña utilizó de manera constante símbolos patrios y la camiseta de la selección colombiana para reforzar su mensaje de renovación política. Además, cuestionó con dureza la gestión de Petro, a la que definió como "las horas más oscuras" del país.

Su triunfo consolida el avance de sectores de derecha en América latina y llega en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de figuras afines a las ideas del libre mercado tras el triunfo de José Antonio Kast en Chile y la posible victoria de Keiko Fujimori en Perú.

Quién es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá y creció en Montería, capital del departamento de Córdoba. Su padre fue diputado por el Partido Liberal.

Abogado penalista y empresario, construyó una carrera de alto perfil en Colombia antes de dar el salto a la política. Con 47 años, es conocido por el apodo de "El Tigre" y por un estilo confrontativo que le permitió ganar notoriedad en medios de comunicación y redes sociales.

>> Leer más: Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

A diferencia de la mayoría de los presidentes colombianos, no ocupó cargos públicos ni tuvo experiencia en la gestión estatal antes de competir por la Presidencia.

La irrupción política de De la Espriella comenzó en julio de 2025, cuando fundó el movimiento Defensores de la Patria y lanzó una campaña con fuerte presencia digital y un discurso orientado a la seguridad y el combate contra la delincuencia.

En la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo, consiguió el 43,78% de los votos y superó a Iván Cepeda, que obtuvo el 40,98%. Ese resultado le permitió llegar al balotaje como gran favorito.

La relación de Abelardo de la Espriella con Trump y Milei

Uno de los aspectos que más atención generó durante la campaña fue su cercanía ideológica con líderes de la nueva derecha internacional.

De la Espriella expresó en reiteradas oportunidades su admiración por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. También destacó públicamente la gestión del presidente argentino Javier Milei y elogió su política de ajuste del gasto público.

En los días previos a la elección mantuvo una conversación telefónica con el mandatario argentino, quien se pronunció apenas se dio la victoria del candidato libertario.

Su discurso también incorporó conceptos vinculados a la "mano dura" contra el crimen, una estrategia que suele asociar con el modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Antes de ingresar en política, De la Espriella construyó una de las firmas jurídicas más conocidas de Colombia. Como abogado penalista representó a empresarios y figuras públicas en casos de alta exposición mediática.

El crecimiento de sus negocios le permitió diversificar inversiones y desarrollar emprendimientos propios. Creó la marca "De la Espriella Style", orientada al segmento premium, que incluye líneas de indumentaria masculina, vinos, ron y otros productos vinculados al estilo de vida de lujo. Además, posee propiedades en Bogotá, Barranquilla, Córdoba, Magdalena, Tolima y Miami.

Noticias relacionadas
Manuel Adorni fue respaldado por el presidente Javier Milei.

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Abelardo De la Espriella posa con su familia antes de votar en Barranquilla.

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

murio ramiro valdes, uno de los historicos comandantes de la revolucion cubana

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

se reanuda la navegacion en el estrecho de ormuz tras varios meses paralizado

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

Ver comentarios

Las más leídas

Santafesinos denuncian robos tras incendio en hotel de República Dominicana

Santafesinos denuncian robos tras incendio en hotel de República Dominicana

El refuerzo para el arco de Newells que ya estaba dentro del club

El refuerzo para el arco de Newell's que ya estaba dentro del club

En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Lo último

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

El defensor de Austria que jugará ante la selección argentina pese a padecer una fractura de mandíbula

El defensor de Austria que jugará ante la selección argentina pese a padecer una fractura de mandíbula

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

La selección argentina enfrenta a Austria en Dallas, con Nahuel Molina por Gonzalo Montiel como única variante. Seguilo en vivo por La Capital.
En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador
Crimen del policía federal: nuevos detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del asesinato
Policiales

Crimen del policía federal: nuevos detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del asesinato

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: uno de los involucrados tenía pedido de captura
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: uno de los involucrados tenía pedido de captura

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública está un poco mejor
La ciudad

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública está "un poco mejor"

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo
La Región

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Santafesinos denuncian robos tras incendio en hotel de República Dominicana

Santafesinos denuncian robos tras incendio en hotel de República Dominicana

El refuerzo para el arco de Newells que ya estaba dentro del club

El refuerzo para el arco de Newell's que ya estaba dentro del club

En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

Ovación
En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador
Mundial 2026

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

En vivo: tras el penal fallado, Messi apareció y pone a Argentina arriba en el marcador

El defensor de Austria que jugará ante la selección argentina pese a padecer una fractura de mandíbula

El defensor de Austria que jugará ante la selección argentina pese a padecer una fractura de mandíbula

Una árbitra mexicana será la tercera mujer en dirigir un partido del Mundial de varones

Una árbitra mexicana será la tercera mujer en dirigir un partido del Mundial de varones

Policiales
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: uno de los involucrados tenía pedido de captura
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: uno de los involucrados tenía pedido de captura

Crimen del policía federal: nuevos detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del asesinato

Crimen del policía federal: nuevos detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del asesinato

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

La Ciudad
Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos
La ciudad

Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública está un poco mejor

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública está "un poco mejor"

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

Día del Padre en Rosario: las  ventas fueron apenas inferiores al año pasado

Día del Padre en Rosario: las  ventas fueron apenas inferiores al año pasado

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario
La Región

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas
Festejo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos
Turismo

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros

Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer

Hubo un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina
Política

Hubo un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Newells pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Lo condenaron por matar a un jubilado para robarle una batería de un taller
Policiales

Lo condenaron por matar a un jubilado para robarle una batería de un taller

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que se vienen

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que se vienen

Parque acuático: las contradicciones que exponen a la política doméstica

Por Diego Veiga
Opinión

Parque acuático: las contradicciones que exponen a la política doméstica

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático